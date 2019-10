Kinepolis mag weer bioscopen bouwen in België

Bij de fusie tussen de groepen Bert en Claeys in 1997 kreeg de bioscoopuitbater Kinepolis mededingingsvoorwaarden opgelegd. Daardoor moest Kinepolis voor de opening van iedere nieuwe bioscoop toestemming krijgen van de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA).

Concurrenten

Kinepolis vecht deze voorwaarden al jaren aan. In april 2018 leek het met de voorwaarden gedaan te zijn toen de BMA zelf besloot de voorafgaandelijke toestemming voor de oprichting van nieuwe bioscopen op te heffen. Maar de concurrenten gingen in beroep, waarna het hof van beroep het besluit vernietigde om procedurele redenen, waardoor het hele traject moest worden overgedaan. Bij die herhaling nam de BMA een opvallende beslissing: Kinepolis hoefde voor de opening van kleine bioscopen geen toestemming meer te vragen, maar voor grote wel.

Tegen die beslissing ging de bioscoopuitbater weer in beroep. Het hof van beroep besliste op 23 oktober dat Kinepolis geen toestemming meer hoeft te vragen voor de bouw van nieuwe bioscopen in België. Het hof heeft echter geen beslissing genomen over de overgangsperiode. Die beslissing laat het hof aan de BMA.