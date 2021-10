Kleine Belgische belegger welkom bij beursgang Coolblue

De Nederlandse webwinkel wil nog deze maand naar de Amsterdamse beurs trekken. Opvallend: ook de kleine Belgische belegger mag meedoen.

Coolblue wil bij de beursgang 150 miljoen euro vers kapitaal ophalen door de uitgifte van nieuwe aandelen. Daarbovenop zullen de bestaande aandeelhouders een deel van hun belang verzilveren. Coolblue streeft ernaar dat 20 à 30 procent van de aandelen vrij verhandelbaar is. Over de verwachte beurswaarde van Coolblue circuleren bedragen van 3 tot 6 miljard euro. Wat het uiteindelijk wordt, hangt af van de interesse bij investeerders.

Het bedrijf trekt nu op roadshow om beleggers warm te maken voor de beursgang. Binnen een tweetal weken kan Coolblue zijn debuut maken. Opvallend is dat ook Belgen kunnen intekenen op de beursgang. Het is zeer uitzonderlijk dat de particuliere Belgische belegger kan meedoen met zo'n buitenlandse operatie.

De essentie Coolblue trapte vrijdag zijn beursgang af. De komende twee weken staan roadshows gepland.

Rond midden oktober moet de beursgang in Amsterdam een feit zijn. Er is geen tweede notering in Brussel, maar toch mogen ook Belgen inschrijven.

De begeleidende bankiers zetten Coolblue in de markt als 'unieke e-commercespeler'.

Coolblue richt zich meedogenloos op klanttevredenheid. Een begeleidende bankier

Maar het wordt stilaan zelfs bijzonder dat kleine beleggers überhaupt kunnen meedoen. Zowel de beursgang van het waterbehandelingsbedrijf Ekopak eind maart als die van de chemieverdeler Azelis vorige maand was exclusief voorbehouden voor institutionele beleggers.

Klantenkoning

De begeleidende banken zetten Coolblue in de verf als een 'unieke e-commercespeler'. Zo klinkt het in een begeleidend document: 'Het cruciale verschil met andere e-commerceretailers is dat Coolblue zich meedogenloos richt op klanttevredenheid. Daarnaast heeft de onderneming een gigantische hoeveelheid klantendata waardoor het de klanten kent als geen ander. Dat biedt het bedrijf de mogelijkheid om niet alleen producten te verkopen, maar ook oplossingen aan klanten aan te bieden. Zo geeft de onderneming onder meer informatie over wat de beste laptop is die bij de klant past. In Nederland keert 84 procent van de klanten terug.'

Coolblue heeft een gigantische hoeveelheid klantendata, zodat het de klant kent als geen ander. Begeleidende bankiers

Daarnaast zetten de bankiers Coolblue neer als een echt groeibedrijf. De omzet steeg vorig jaar met 34 procent naar 2 miljard euro, met dank aan de pandemie. Door de lockdowns hebben consumenten volop het gemak van online winkelen ontdekt. De brutobedrijfswinst (ebitda) verdubbelde ruim (+136%) naar 114 miljoen euro. De onderliggende nettowinst steeg tot 53 miljoen euro. Ook in het eerste halfjaar van 2021 zette Coolblue - goed voor 6.000 medewerkers - zijn opmars verder met 31 procent omzetgroei.

Coolblue heeft nu een marktaandeel van 16,5 procent in de Nederlandse elektronicamarkt. In België is het marktaandeel 10,1 procent. 'Er is opwaarts potentieel in België omdat de markt nog steeds onderontwikkeld is vanuit een e-commerceperspectief', schrijven de begeleidende bankiers.

Coolblue zegt de verse centen te kunnen gebruiken om de expansie te financieren. Hoewel het bedrijf begon als een webwinkel, bouwt het ook een netwerk van fysieke winkels uit in onder meer België, Nederland en Duitsland. Daarbovenop wil het investeren in zijn concept Home&Go en in de automatisatie van zijn logistieke panden.

