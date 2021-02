Kleine beleggers stuwen aandeel 951 procent hoger

Wall Street won terrein. Het Chinese ATA Creativity schiet meer dan 900 procent hoger door de Reddit-beleggers. PayPal vloog hoger na mooie cijfers. Apple klom nu er mogelijk snel een deal komt over de Apple Car met Hyundai. GameStop zakte weer stevig.

De Amerikaanse beurzen gingen hoger nu president Joe Biden heeft gezegd dat hij zijn stimuleringsplan van 1.900 miljard dollar niet gaat verkleinen. Een stimulusplan zou goed zijn voor de Amerikaanse economie.

De Dow Jones won 1,1 procent.

1.000 procent

GameStop-zeepbel geknapt?

De zeepbel in het aandeel GameStop lijkt geklapt (zie video), het aandeel tuimelde donderdag weer met 40 procent. Maar dat wil niet zeggen dat de kleine retailbeleggers tandenloos zijn. Het Chinese educatiebedrijf ATA Creativity spoot donderdag met 936 procent hoger tot 14 dollar, maar het stond zelfs even boven 17 dollar.

Dat lijkt wederom het gevolg van kleine particuliere beleggers die gezamenlijk het aandeel aankopen, aangezien er veel over gesproken wordt op sociale media. Doordat de free-float van het aandeel onder de 10 miljoen ligt, wat buitengewoon weinig is, is er maar weinig kracht nodig om het aandeel de hoogte in te stuwen. Normaal is er praktisch geen handel in.

PayPal

De betaalspecialist PayPal ging ruim 7 procent hoger nadat hij mooie resultaten kon voorleggen over het vierde kwartaal. PayPal draaide een winst per aandeel van 1,08 dollar, 29 procent meer dan in dezelfde periode in 2019. De markt ging uit van een winst per aandeel van 1 dollar. De omzet steeg met 23 procent naar 6,12 miljard dollar, terwijl analisten 6,09 miljard hadden voorzien.

'PayPal heeft een recordprestatie geleverd in 2020. Zowel grote als kleine bedrijven zijn meer gedigitaliseerd in de pandemie', zegt CEO Dan Schulman. 'In dit historische jaar hebben we het aantal plaatsen waar we als betaalmiddel geaccepteerd worden fors zien toenemen. Daardoor hebben onze 377 miljoen klanten nog meer redenen om ons platform te gebruiken.'

Apple

Het aandeel Apple ging 2,6 procent hoger. De zakenzender CNBC meldt dat de techreus dicht bij een deal zou staan met Hyundai-Kia om elektrische auto's te produceren. De zogenaamde Apple Car die door een team van Apple wordt ontwikkeld zou tegen 2024 in productie moeten gaan. Maar sommige bronnen die zicht hebben op de onderhandelingen, zeggen dat die startdatum ook verder in de toekomst kan worden geschoven.

Voor Apple kan een stap op de automarkt zeer lucratief zijn, benadrukt analiste Katie Huberty van Morgan Stanley. 'De markt voor smartphones is 500 miljard dollar groot en Apple heeft ongeveer een derde van die markt in handen. De mobiliteitsmarkt is 10.000 miljard dollar groot, waardoor Apple slechts 2 procent marktaandeel hoeft te hebben om inkomsten te genereren die vergelijkbaar zijn met die van de iPhone.'

De auto's zouden ook volledig autonoom moeten rijden. 'De eerste Apple-auto's zullen niet ontwikkeld worden om een chauffeur te hebben', zei een bron die kennis heeft van het autoplan van Apple. 'Het zullen elektrische autonome auto's worden.' Dat kan betekenen dat de auto's ook gebruikt kunnen worden voor robottaxibedrijven, waardoor het hele straatbeeld kan veranderen.