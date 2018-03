Koel onthaal voor Britse farma in Brussel

De eerste beursgang van het jaar is een feit voor Euronext Brussels. Met een notering van Acacia Pharma bevestigt de beurs haar status van biotechbastion.

De Britse ontwikkelaar van medicijnen tegen postoperatieve misselijkheid haalde maandag 40 miljoen euro op. Voor een aandeel Acacia telden institutionele beleggers 3,60 euro neer, aan de onderkant van de prijsvork. Dat waardeert het bedrijf, dat vooral op de Amerikaanse markt mikt, op 190 miljoen euro. Dinsdag gaat de markt open voor kleine beleggers. Na een verschroeiende start ging het aandeel meer dan 5 procent hoger om daarna terug te vallen op 3,35 euro, een inzinking van ruim 7 procent.

Het feit de Britten naar Brussel trokken en niet naar Londen of Parijs heeft Euronext Brussels te danken aan enkele succesvolle biotechnoteringen. Overnameverhalen zoals dat van Ablynx klinken erg aanlokkelijk in de oren van aandeelhouders. ‘Het klopt dat onze keuze ingegeven is door de mooie verhalen van collega-bedrijven op Euronext Brussel', geeft CEO en oprichter van Acacia Julian Gilbert toe.

‘We zien dat er voor biotech- en farmabedrijven veel enthousiasme leeft in Brussel. Er is veel liquiditeit in de markt en ze is heel toegankelijk voor investeerders. Als een overnamekans zich voordoet, zullen we die zeker bekijken, maar eerst proberen we onze producten succesvol op de markt te brengen.’

Die producten draaien vooral rond het bestrijden van braken en misselijkheid na operaties onder volledige verdoving of na chemotherapie. Het geneesmiddel Baremsis, dat focust op postoperatieve misselijkheid, staat het verst in zijn ontwikkeling. APD403, het middel voor kankerpatiënten, heeft een iets langere weg te gaan maar het levert hoopgevende resultaten op. Na succesvolle testen met vrijwilligers in fase 3 valt het verdict voor Baremsis op 5 oktober. Als de Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA het geneesmiddel goedkeurt, ligt de Amerikaanse markt open.

16 miljoen patiënten

Volgens Acacia willen patiënten misselijkheid mijden als de pest en wordt dat steevast gerangschikt als onaangenaamste neveneffect van een operatieve verdoving. Het farmabedrijf verwacht dat het jaarlijks voor 16 miljoen patiënten 32 miljoen doses Baremsis kan verkopen.

‘We hebben goede contacten met Amerikaanse ziekenhuizen, zodat de kans erin zit dat ons product wordt terugbetaald door de overheid', aldus Gilbert. ‘We hoeven ook geen concurrentie hoeven te vrezen. We hebben sterke patenten in de Verenigde Staten, Europa, China en Japan. Die lopen zeker tot 2031 en we werken eraan om die te verlengen. Bovendien zitten geen performantere verdovingsmiddelen met minder kans op neveneffecten in de pijplijn.’

Hamvraag

De hamvraag is natuurlijk of het kroonjuweel van Acacia, Baremsis, niet afgewezen zal worden door de FDA. Bij een njet gaapt een diepe afgrond voor Acacia. Waarom de Britten niet tot 5 oktober hebben gewacht voor de kapitaalronde, waardoor de onzekerheid bij investeerders zou zijn weggenomen? ‘Zie het als een mooi cadeau voor investeerders', stelde de CEO de beleggers gerust. 'Nu is er nog opwaarts potentieel mogelijk voor hun belegging. Ik zie geen enkel risico op een afwijzing door de FDA.’

De redenering daarbi is dat het om een ‘repurposing’-geneesmiddel gaat, een medicijn dat al jaren gebruikt wordt maar nu in licht aangepaste vorm voor een ander doel wordt verkocht. Amisulpride, het hoofdbestanddeel van Baremsis, wordt al decennia gebruikt om schizofrenie te bestrijden en het wordt nu ingezet om misselijkheid tegen te gaan. De bijwerkingen van zo’n medicijn zijn dus genoegzaam bekend.