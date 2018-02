Koeltorenbouwer Hamon tankt 47 miljoen bij

47,3 miljoen euro haalde de engineeringgroep uit Mont-Saint-Guibert op met de uitgifte van nieuwe aandelen. Per bestaand aandeel konden aandeelhouders intekenen op zes nieuwe aandelen tegen een prijs van 0,5 euro per stuk. Er werden met andere woorden een kleine 95 miljoen nieuwe aandelen geveild. Dat is 69,4 procent van het totale aantal dat Hamon te koop had aangeboden.