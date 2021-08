Koers Melexis stijgt boven 100 euro

Het chipaandeel Melexis is bij beleggers in trek nadat het bedrijf en de analisten hun prognoses hebben opgetrokken.

Nadat de holding GBL dinsdag de kaap van 100 euro overschreed, gaat nu ook Melexis boven die lat. De chipontwerper tikte donderdag even 100,2 euro aan. De groep is ook de koploper in de Brusselse hoofdgraadmeter Bel20 . Melexis gaat 2,9 procent hoger. Ook in februari ging Melexis heel even boven 100 euro.