Koersexplosie Adyen doet denken aan dolle jaren ‘90

Als bezetenen stortten beleggers zich woensdag op het Nederlandse Adyen. De koers verdubbelde op twee uur tijd.

Hoe lang is het geleden dat u nog een aandeel zag verdubbelen op de eerste beursdag? We stelden die vraag aan beursveteranen, die zich even in de haren krabden. ‘Je ziet dat wel eens met fel gehypete Amerikaanse biotechaandelen, hier is dat ronduit abnormaal,’ oppert Nico Inberg, die de beleggersdesk van de Nederlandse beurswebsite IEX leidt.

Belgische beleggers die al even meegaan, kennen wel nog Netvision. Het latere Ubizen kwam in 1999, midden in de dotcomgekte, naar de beurs van Brussel. De vraag naar die aandelen was 76 keer groter dan het aanbod, en op de eerste beursdag liep dat al snel uit de hand. De koers wipte van de intekenprijs van 12 euro ruim 700 procent hoger naar 100 euro, om dan terug te vallen tot 45 euro. Het ICT-bedrijf ging een aantal jaren later zielloos ten onder.

Een paar mensen weten ook nog dat een horde beleggers absoluut aandelen van Kinepolis wou. Door het toenmalige beursreglement kon er dagenlang niet eens gehandeld worden. Pas meerdere beursdagen later ontstond een evenwichtskoers omdat iemand had verkocht binnen de toegestane grenzen. Hij of zij sleepte een winst van bijna 60 procent in de wacht.

Ook bij Adyen was de kloof tussen vraag en aanbod groot. Slechts 14 procent van het bedrijf is voortaan beursgenoteerd, omdat enkele vroege investeerders wensten te verkopen. Adyen creëerde geen nieuwe aandelen en haalde dus geen geld op. ‘Voor het bedrijf is een beursnotering niet heel belangrijk, er kwam zelfs niemand op de gong slaan in Amsterdam,’ weet Inberg.

Het eerste koopadvies van een analist verscheen al voor de gongslag. Voor de koers voorbij 400 euro wipte, plakte Kempen een koersdoel van 320 euro op het aandeel. ‘Ook wij hebben onze lezers aangeraden te kopen, maar wel met strenge limieten,’ geeft Inberg mee.

Inberg interpreteert de intekenprijs als een signaal aan kleine beleggers om zich afzijdig te houden. ‘Als je de lat op 240 euro legt werkt dat afradend. Het was gemakkelijk geweest om aandelen voordien te splitsen en een prijs van 10 à 15 euro per stuk te vragen voor hetzelfde bedrijf.’

Aan de totale beurswaarde van het bedrijf – na de stijging bijna 14 miljard euro – had dat niets veranderd. Die bedraagt nu grofweg 200 keer de jaarwinst. De intekenprijs voor institutionele beleggers had de koerswinstverhouding al op 100 gelegd. Na de stijging benadert Adyen dezelfde ratio als Amazon.com.