Koersopstoot maakt Argenx dik 14 miljard euro waard

Op Euronext Brussel schiet het aandeel Argenx tot 17 procent hoger. De geslaagde kapitaalronde van 1 miljard dollar lokt nog meer beleggers naar het Gentse biotechbedrijf.

Argenx zit in een nieuwe stroomversnelling. Het realiseerde dinsdag een van de grootste kapitaalrondes ooit in de Europese biotech. Het haalde 1 miljard dollar (830 miljoen euro) op bij Europese en Amerikaanse beleggers en moest daarvoor amper korting toestaan. Het vertrouwen in efgartigimod, een kandidaat-geneesmiddel dat voor diverse aandoeningen wordt getest, is blijkbaar groot.

Dat zorgt voor gejubel bij beleggers. Het aandeel Argenx opende woensdagmorgen – na een dag opschorting – 3 procent hoger op Euronext Brussel. De koerswinst dikte aan tot 8 procent op de middag.

In de namiddaghandel was er een plotse versnelling toen om 15.30 uur de beurzen in New York openden. Argenx noteert ook op de Nasdaq en de geslaagde kapitaaloperatie weet daar blijkbaar een schare beleggers te bekoren.