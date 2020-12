'Koersreactie Sipef is overdreven'

Zo denkt de analist dat gebruikers van palmolie niet zullen overschakelen op andere plantaardige olie. 'Alle prijzen van plantaardige olie bereiken momenteel niveaus die in de jongste drie jaar niet gezien zijn. In mijn opinie prijst palmolie zich door een stijging van de prijs niet uit de markt.'

Teruggedraaid

Daarnaast houdt Vandenberghe er rekening mee dat de nieuwe taksen mogelijk worden teruggedraaid. Zo denkt de analist dat er oppositie komt van lokale palmolieproducenten en wijst hij op een stijging van de prijs van ruwe olie. Dat laatste heeft te maken met de biodieselregeling in het land. Die stelt dat er bij normale diesel ook een deel palmolie moet worden gevoegd om de brandstof milieuvriendelijker te maken. Toen de olieprijs buitengewoon laag stond, moest de Indonesische overheid veel bijbetalen omdat palmolieprijs veel duurder was dan ruwe olie. Die kosten wilde ze toen verhalen op de palmolieproducenten, met de nieuwe exporttaksen als gevolg. De recente stijging van de prijs van ruwe olie verkleint het prijsverschil, zodat de overheid minder nood heeft aan de nieuwe taks.

Volgens de aandelenanalist heeft de taks verder nauwelijks effect op de resultaten van volgend jaar. 'De huidige prijzen houden al voor een groot deel rekening met de taksen. Daardoor is de nettoverkoopprijs (de palmolieprijs van een producent minus de taksen, red.) al op hetzelfde niveau als voor de nieuwe regelgeving. Daarnaast profiteert Sipefs productie in Papoea-Nieuw-Guinea volop van de hogere palmolieprijzen zonder last te hebben van de taksen. De productie daar is goed voor 33 procent van de totale palmolieproductie van het bedrijf.'