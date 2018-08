Kondigt techstress beursonheil aan?

Een kransje tegenvallende resultaten van internetparels als Facebook doet beleggers afvragen of de beursrally voorbij is. Zijn de hippe ‘FAANG’-aandelen de kanaries in de koolmijn, pakken ze de draad weer op of nemen andere sectoren de rol over?

Het zijn verwarrende tijden voor beleggers. Op het moment dat Apple als eerste bedrijf ooit de kaap van 1.000 miljard dollar beurswaarde neemt, staan andere technologie-iconen onder druk. Facebook, Netflix en Twitter kregen de voorbije weken forse klappen nadat ze de hooggespannen verwachtingen niet hadden kunnen inlossen.

Een beurslieveling als Amazon die wél prima resultaten voorlegde, werd dan weer niet navenant beloond en leed mee onder de plotse beleggersstress over het mythische ‘FAANG’-kwintet. Zit de beursrit van Facebook, Amazon, Apple, Netflix en Alphabet-dochter Google erop? Zijn zij de kanarie in de koolmijn voor naderend beursonheil, nadat ze de jarenlange beursklim in 2018 meer dan ooit van zuurstof hebben voorzien?

De resultaten van Facebook waren een schok. Maar ik geloof dat ze bewust overdreven hebben om politieke redenen. quirien Lemey Fondsbeheerder degroof Petercam Am

‘De FAANG-aandelen dreigen hun aura van ongenaakbaarheid kwijt te spelen’, zegt Philippe Gijsels, hoofdstrateeg bij BNP Paribas Fortis. ‘De beleggersreactie op de recordkwartaalwinst van Amazon was ditmaal duidelijk anders dan in voorgaande kwartalen. Het aandeel kreeg een korte boost, maar noteert intussen lager dan voor de cijfers. Het sentiment rond deze groeiaandelen lijkt te veranderen na een stijging van toch al tien jaar. Onze beleggingsklanten zijn daar echt mee bezig.’

Uitverkoop

Zo was er veel te doen over de correctie van de ‘NYSE FANG+’, een index die naast de vijf FAANG-aandelen ook Twitter, Tesla en de chipfabrikant Nvidia omvat, plus de Chinese internetreuzen Baidu en Alibaba. De index zakte maandag na een uitverkoop van techaandelen meer dan 10 procent weg tegenover zijn hoogtepunt van 20 juni, waarmee de officiële definitie van een correctie gold. Het was overigens al de tweede correctie dit jaar, nadat een privacyschandaal rond Facebook in maart had doen vrezen voor regulering van de digitale reuzen.

Schermvullende weergave ©Mediafin

De hapering van de techrally is extra relevant omdat dit kransje bedrijven het Amerikaanse beursfeest zowat eigenhandig gaande hield. Zonder de techsector zou de Amerikaanse S&P500-index dit jaar niet uit de rode cijfers komen, terwijl er nu een winst staat van goed 5 procent. Die romance is al langer bezig. Zo zagen de grootste 1.000 Amerikaanse aandelen sinds begin 2015 hun gezamenlijke beurswaarde met zo’n 6.000 miljard dollar aandikken, en liefst een derde daarvan kwam van slechts vijf aandelen: de FAANG’s, jawel.

De aanhoudende populariteit van techbedrijven heeft ietwat ongemakkelijke proporties aangenomen. Zo is beleggen in tech al zes opeenvolgende maanden de ‘drukste’ trade volgens een veelgevolgde enquête van Bank of America Merrill Lynch bij fondsbeheerders. Het creëert een fragiele omgeving waarin geld abrupt weer kan verdwijnen. Facebook illustreerde dat op 26 juli: in een dag ging 120 miljard dollar beurswaarde in rook op, het grootste bedrag ooit voor een beursgenoteerd bedrijf.

Analisten van Bank of America Merrill Lynch die beleggingsstromen bestuderen, luidden het zeepbelalarm nadat in de week vóór Facebook zijn cijfers publiceerde nog eens 600 miljoen dollar naar Amerikaanse technologieaandelen was gestroomd. Tijd om tech te dumpen, aldus de analisten, die aanstipten dat fondsen die in deze sector beleggen dit jaar al een recordbedrag van 36 miljard dollar aantrokken. Volgens hen zijn de FAANG’s de ‘drukste QE-trade in de wereld’. QE verwijst naar het ultrasoepele beleid van centrale banken, dat beleggers ertoe aanzet wanhopig op zoek te gaan naar rendement. De analisten vinden het tijd om geld te verhuizen naar een ander acroniem: de BRIC-groeilanden Brazilië, Rusland, India en China.

Techaandelen profiteerden het voorbije halfjaar ook van een ongebruikelijke status als veilige haven. In een wereld met oplopende handelsspanningen en een mogelijke groeivertraging rekenen beleggers erop dat de techgiganten immuun zijn en straffe groeicijfers zullen blijven voorleggen.

Schermvullende weergave ©AFP

Gijsels wijst erop dat ook kleinere beursgenoteerde bedrijven uit de Russell2000-index boven het gewoel bleven. ‘Deze index zit niet ver van zijn top, zodat het niet helemaal klopt dat tech als enige de beurs heeft getrokken. Kleinere, meer op het binnenland gerichte aandelen hebben minder last van het protectionisme van president Donald Trump en de stijgende dollar’, licht hij toe. ‘Zonder het geopolitieke gedonder zou de brede aandelenmarkt, ook die van Europa, dus gestegen zijn. Dat geeft hoop dat het scenario van het einde van de beursrally niet van toepassing is, op voorwaarde dat de handelsoorlog luwt en de fundamentals van aandelen weer de bovenhand halen.’

In dat geval resten nog twee scenario’s waarover de volgende weken en maanden duidelijkheid moet komen: is de FAANG-correctie een zoveelste vals alarm en dus een tijdelijke terugval, of moet het kwintet de rol lossen en nemen andere sectoren het leiderschap van de beurs over?

In dat laatste geval wacht volgens Gijsels een heuse rotatie van groeiaandelen naar waardeaandelen, die het moeten hebben van een onderwaardering tegenover hun fundamentele waarde in plaats van blijvende winstgroei voor te spiegelen. ‘Dat zou serieuze implicaties hebben. Waardeaandelen presteren al tien jaar aanzienlijk slechter dan groeiaandelen. Met sectoren als energie, industrie, banken en farma zijn ze ook relatief beter vertegenwoordigd in Europa, dat dan een inhaalbeweging kan maken.’

Intact geloof

Maar zover zijn we nog niet. Nogal wat waarnemers omarmen het eerste scenario, met een intact geloof in de dominantie en de impressionante groeimotor van de bedrijven die bepalen hoe wij leven in het internettijdperk. Amazon voor online winkelen, Google voor zoeken en YouTube-video’s, Facebook voor sociale media, Netflix voor entertainment en Apple voor smartphones en tablets.

‘Dit gaat om een megatrend waarin wij geloven. Tegelijk blijven de globale economische groei en de bedrijfswinsten op peil. De beursrally is dan ook niet voorbij, hoewel er onzekerheden zijn zoals de protectionistische dreiging of een snellere renteverhoging door de Amerikaanse centrale bank’, stelt Koen Maes, beleggingsstrateeg bij de vermogensbeheerder Candriam.

Schermvullende weergave ©EPA

‘Dat een drietal bedrijven het nu minder goed doet, is geen reden om een hele sector in vraag te stellen’, vervolgt Maes. ‘Aandelen hebben nog potentieel, ook techbedrijven. Die laatste zijn geprijsd voor het leveren van groei. Als ze die niet leveren, volgt een afstraffing zoals bij Facebook. Dat is gezond: het toont aan dat de markt haar werk doet. Het onderstreept ook de noodzaak om te diversifiëren binnen de techaandelen.’

Maes verwacht ‘een beperkte sectorrotatie’, maar dan enkel op korte termijn. ‘Tech zal de komende maanden minder de motor van de beurs zijn en eerder ter plaatse trappelen. Andere, achtergebleven sectoren kunnen dan een inhaalbeweging maken, zoals banken en de gezondheidszorg. Maar op lange termijn blijft tech wel goede perspectieven bieden.’

Ook Quirien Lemey, jarenlang technologieanalist en nu beheerder van een techgeoriënteerd fonds bij Degroof Petercam Asset Management, relativeert de correctie. ‘Zulke gemengde resultaten hebben we nog al gehad. Al was Facebook - dat kampt met een stokkende gebruikersgroei en waarschuwde voor een lagere omzetgroei en marges - wél een grote schok. Maar ik geloof dat het bewust overdreven heeft om politieke redenen. Het komt Facebook goed uit om regelgevers te tonen dat het maatregelen neemt rond privacy en valse nieuwsberichten en daarmee snijdt in de resultaten. Daarnaast is er een structureel gegeven: het aantal advertenties dat op het Facebook-platform geplaatst kan worden, bereikt zijn limiet. Nieuwe inkomstenbronnen zijn nodig. Al is een omzetgroei van ruim 40 procent nog altijd vrij uniek.’

Schermvullende weergave ©REUTERS

De uitschuivers van Facebook, Netflix en Twitter onderstrepen alvast dat achter het FAANG-label een divers clubje schuilgaat met uiteenlopende businessmodellen en uitdagingen. Aan de ene kant het net vermelde trio dat zich op consumenten richt en waarbij de socialemediabedrijven Facebook en Twitter stilaan beginnen te plafonneren. Aan de andere kant Amazon, Google en ook Microsoft met hun grotere focus op bedrijfsklanten. Vooral hun cloudbusiness - het aanbieden van servers waarop bedrijven data kunnen opslaan - is een goudmijn. ‘Voor marktleider Amazon levert dat al 60 procent van de winst. Vergeet dus gerust zijn e-commerce met lage marges’, zegt Lemey.

Hij erkent dat de waardering van sommige techspelers stevig is, maar wijst op een recent rapport van Bernstein. Het beurshuis becijferde hoeveel de vrije kasstroom van de internet- en softwaresector aangroeide in de voorbije vijf jaar, en vergeleek dat met de kasstroomgroei van de andere sectoren in de S&P1500-index.

Wat blijkt? De techsector tekende voor liefst 57 procent van de totale aangroei van de vrije kasstroom van alle bedrijven in de S&P1500, en dat terwijl de beurswaarde van die sector slechts een kwart van de index vertegenwoordigt. Gezien die bovenmaatse kasstroomcreatie zijn techbedrijven nog ondergewaardeerd volgens Bernstein. ‘De kasstroom kan je in tegenstelling tot de winst niet manipuleren en is dus cruciaal voor een belegger’, benadrukt Lemey. Maar ook met de waardering volgens de winst valt het volgens de believers wel mee: de verhouding van de koers tot de verwachte winst ligt voor de techsector nog onder het historische gemiddelde sinds 1995.

Argwaan

Al dat succes voedt argwaan. De buitenaardse cashcreatie van de FAANG’s wijst volgens een groeiend leger critici op een ongemakkelijke waarheid: hier zijn bijna-monopolisten aan het werk. Regelgeving is dan ook een vaak geciteerde bedreiging voor de techreuzen.

Google kreeg zopas nog een recordboete van 4,3 miljard euro van de Europese Commissie wegens misbruik van zijn machtspositie in de mobiele markt. Maar dan nog boekte Google 3,2 miljard dollar kwartaalwinst. ‘Zolang Google niets fundamenteel moet veranderen aan zijn businessmodel, zijn zulke boetes niet problematisch’, zegt Lemey nuchter. Beleggers lijken ervan uit te gaan dat toezichthouders niet al te fors zullen - of kunnen - bijten.

Waar dat toch zou gebeuren, hoeft het op langere termijn niet eens negatief te zijn. ‘Op korte termijn kan dat aan de winst knabbelen, maar op lange termijn zou het voor de sector goed zijn als de excessen eruit gaan’, vindt Maes. ‘Privacyzorgen creëren ook onzekerheid en weerstand.’ Sommige analisten geloven zelfs dat de (dure) verplichting om extra regels na te leven nog maar eens een dam zou opwerpen tegen kleinere nieuwkomers. Big Tech wint altijd.