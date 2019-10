Koning comakijken overtuigt maar half

Amerikaanse beleggers zijn voorzichtig na de brexitdeal tussen de EU en het VK. Morgan Stanley ziet de obligatiehandel flink groeien.

De Amerikaanse beurzen gaan licht hoger, de Dow Jones wint 0,1 procent. Beleggers zijn lijken er niet van overtuigd dat het Britse parlement de brexitdeal tussen de Europese Unie (EU) en het VK zal goedkeuren.

Netflix

Netflix weet beleggers maar half te overtuigen met zijn resultaten en gaat 1,6 procent hoger. Gisteren meldde het bedrijf een omzet van 5,24 miljard dollar, wat redelijk overeenkwam met de verwachtingen. De groei van het aantal Amerikaanse abonnees viel met 517.000 wat tegen. Analisten rekenden op een toename van 802.000. De klim in het aantal wereldwijde comakijkers was met 6,26 miljoen dan weer hoger dan verwacht (6,05 miljoen).

De winst per aandeel kwam met 1,47 dollar veel hoger uit dan de prognoses (1,04 dollar). Maar hier kijken beleggers wat minder naar omdat de winst vooral boekhoudkundig is. Netflix verbrandt jaarlijks zo'n 15 miljard dollar aan cash om het aanbod van films en series verder te vergroten. Hierdoor is er een enorme kloof tussen de winst en de cashflow van het bedrijf.

Om op lange termijn wél een positieve cashflow te krijgen, hoopt het bedrijf de abonnementsprijzen in de toekomst te verhogen. En dat kan alleen als het genoeg marktmacht heeft. Maar juist daar lijkt Netflix zelf ook minder van overtuigd. Voor het eerst zegt het bedrijf in een brief aan zijn aandeelhouders dat nieuwe streamingsdiensten een impact zullen hebben op de resultaten van Netflix. Hierbij verwijst het bedrijf naar streamingsdiensten als Apple TV+ en Disney+.

Morgan Stanley

Morgan Stanley presenteerde vandaag zijn resultaten over het derde kwartaal.

De zakenbank zag zijn omzet stijgen van 9,9 naar op 10,1 miljard dollar (9,1 miljard euro). Dat was hoger dan de 9,6 miljard waar analisten op rekenden.

De bank wist haar winst met 2,3 procent op te krikken tot 2,2 miljard dollar. Hierdoor kwam de winst per aandeel uit op 1,27 dollar, terwijl analisten uitgingen van 1,11 dollar.

Morgan Stanley zag de inkomsten uit de obligatiehandel met 21 procent stijgen. Dat was een veel betere prestatie dan verwacht. Normaal is de obligatiehandel altijd het achterlopertje van de zakenbank.

CEO James Gorman was tevreden met de resultaten. 'We hebben sterke cijfers geboekt, ondanks de afzwakkende handel in de zomermaanden en de volatiele markten.'