'Koop de Belgische en verkoop de Nederlandse post'

'Koop aandelen van Bpost, ons favoriete aandeel in de postsector, en verkoop PostNL, ons minst geliefde aandeel.' Dat stelt de bank Citigroup. Bpost gaat voor de tiende dag op rij vooruit, de langste winstreeks ooit voor het aandeel.

Bpost dikte dinsdag 1,3 procent aan tot 14,58 euro. Het aandeel koerste zo voor de tiende dag op rij hoger. Dat is sinds de beursgang in juni 2013 nog nooit gebeurd. In die tien sessies won het postbedrijf 9,5 procent. Het is ook voor het eerst sinds juni dat BPost weer boven de intekenprijs van 14,50 euro gaat postvatten.

Onder peil nieuwjaar

Toch bengelt het aandeel nog steeds 43 procent onder het peil van Nieuwjaar. Bpost schrikte de beleggers dit jaar op met een stevige portie slecht nieuws. Voor heel het jaar gaat de groep uit van een brutobedrijfswinst in de lagere regionen van de eerder geformuleerde vork van 560 à 600 miljoen euro. De groep verwacht amper winstgroei tot 2022.

In de eerste plaats versnelt de daling van het brievenverkeer. Als vuistregel kan je stellen dat Bpost een volumedaling tot 6 procent kan compenseren met een mix van hogere prijzen en kostenbesparingen. Maar omdat de onderneming denkt dat de Belg in 2018 7 procent minder brieven verstuurt, zal die tak wellicht minder winst opleveren. Bovendien zal de neergang tegen 2022 versnellen tot zowat 9 procent per jaar, denkt Bpost.

Minder marge op pakjes

Bpost haalt steeds minder winst uit het vervoer van al die kartonnen dozen door de concurrentie op het scherp van de snee.

Het groeiende pakjesvervoer kan die neergang in de brievenpost deels compenseren omdat we met zijn allen steeds meer op internet bestellen. Tot en met 2022 ziet de groep een jaarlijkse klim boven 10 procent. Maar Bpost haalt steeds minder winst uit het vervoer van al die kartonnen dozen door de concurrentie op het scherp van de snee. Ook busjes van PostNL , DPD (eigendom van het Franse LaPoste), GLS (Royal Mail), UPS en veel andere bedrijven zitten op onze wegen.

Daarnaast trof Bpost tal van problemen aan bij het overgenomen Amerikaanse Radial, een bedrijf dat logistieke oplossingen aanbiedt voor e-commerce. De kosten voor het medische plan van de 6.700 werknemers vallen hoger uit dan verwacht, het bedrijf verliest klanten en de prijzen staan onder druk.

Als klap op de vuurpijl kampt Bpost ook met operationele problemen in België. Het absenteïsme bij de postbodes is onrustwekkend hoog. Het bedrijf moet daardoor meer een beroep doen op dure uitzendkrachten.

9% dividendrendement

Maar al dat slechte nieuws zit nu wel al in de koers, meent de bank Citigroup. 'De koers bevat te veel risico's. De markt onderschat bovendien het potentieel van de kapitaaluitkeringen', stelt het sectorrapport.

Topman Koen Van Gerven beloofde al zeker dit boekjaar het brutodividend van 1,31 euro gelijk te houden. Het couponrendement beloopt daarmee 9 procent. Vanuit de hoofdaandeelhouder, de Belgische staat, is er grote druk om niet in het dividend te knippen, want die inkomsten zijn nodig voor de begroting. Bpost zal daarom nog eerder activa zoals gebouwen en gronden verkopen dan het dividend fors te verlagen, luidt de redenering.

Bpost krijgt vandaag nog een koopaanbeveling van Société Générale. Het Franse beurshuis wijst ook op de hoge dividenden. Toch zakt het koersdoel van 18,30 naar 16,50 euro.

'We verlagen onze prognoses voor de brutobedrijfswinst (ebitda) in 2018-2020 met 4 à 10 procent en verwachten dat de winst tot 2020 blijft dalen. Daarna rekenen we op een sterke positieve impact van kostenbesparingen.' Die besparingen omvatten onder meer een systeem om brieven pas over drie dagen na het bussen te leveren in plaats van daags nadien.

Te mijden aandeel

PostNL is voor Citigroup een te mijden aandeel. In het tweede kwartaal moest de postgroep een tuimeling van de brutobedrijfswinst met 46 procent opbiechten. De neergang van het brievenverkeer met 10,8 procent was veel groter dan bij Bpost.

De Nederlanders verwachten een winst van amper 160 à 190 miljoen over 2018, drie keer minder dan de Belgen. Toch wil PostNL zijn dividend nog verhogen, al achten veel analisten dat niet realistisch. 'De vrije cashflow dekt het dividend bijlange niet. We gaan de komende jaren uit van een gevoelige verlaging van het dividend', stelt Citi.