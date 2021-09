Kosteninflatie haalt FedEx onderuit

De Amerikaanse pakjesbezorger ziet de loonkosten stevig stijgen en heeft moeite om personeel te vinden door de krappe arbeidsmarkt. In Europa lijkt het risico op een tekort aan werknemers kleiner.

Het aandeel Deutsche Post zakt met 1,4 procent nadat de Amerikaanse pakjesbezorger FedEx dinsdagavond met een lagere prognose kwam. Dat deed hij in de marge van het kwartaalrapport over de eerste drie maanden van het gebroken boekjaar 2021/22.

De omzet steeg met 16 procent tot 22 miljard dollar in het kwartaal dat eind augustus afliep. De winst per aandeel daalde van 4,87 naar 4,37 dollar. De onderneming heeft vooral last van kostendruk als gevolg van de gespannen arbeidsmarkt in de VS. 'De impact van de krappe arbeidsmarkt blijft het grootste probleem voor ons bedrijf en was de voornaamste reden voor ons tegenvallende resultaat', zegt het hoofd operationele bedrijfsvoering Raj Subramaniam in een gesprek met analisten.

Het is onze grootste prioriteit om het personeelsprobleem om te lossen en om werknemers die bij ons werken te behouden. FedEx

Het grootste deel van de extra personeelskosten trof het Ground-network van FedEx, dat is het netwerk dat pakjes via bestelwagens verdeelt in de VS en Canada. Daar moet de groep nu 600.000 pakketten per dag omleiden, ofwel 6,4 procent van het gemiddelde dagelijkse volume.

Als voorbeeld van de logistieke problemen noemt Subramaniam zijn vestiging in Portland, die slechts voor 65 procent bemand is. FedEx moet hierdoor pakketjes naar andere vestigingen sturen, zodat de levertijd groeit. 'Het is onze grootste prioriteit om het personeelsprobleem om te lossen en om werknemers die bij ons werken te behouden', klinkt het bij de pakjesbezorger.

De hogere kosten voor werknemers vertalen zich in een lagere prognose voor de winst in het boekjaar 2021/22. Waar het bedrijf eerder nog uitging van een winst per aandeel tussen 20,50 en 21,50 dollar, voorspelt het nu een winst tussen 19,75 en 21 dollar per aandeel.

Arbeidsmarkt

De Amerikaanse arbeidsmarkt vertoont al enige tijd tekenen van krapte in een aantal sectoren. Het aantal vacatures bereikte in de maand juli wederom een recordniveau van 10,9 miljoen:

Om dat hoge aantal vacatures in te vullen bieden ondernemingen hogere lonen. Het gemiddelde uurloon steeg in augustus met 4,3 procent jaar op jaar in plaats van de verwachte 3,9 procent.

Voor Deutsche Post lijkt het gevaar van sterk stijgende lonen een stuk kleiner, omdat de Europese arbeidsmarkt minder krap is dan in de VS. Dat laatste is ook de reden waarom economen het risico op een loon/prijsspiraal in Europa kleiner achten.