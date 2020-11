Kotmadam van Brusselse beurs tankt bij in ambitie naar 15.000 koten

Xior-CEO Christian Teunissen: 'Er komt voorlopig geen vijfde land bij. We leggen de nadruk op schaalvoordelen in de landen waar we actief zijn.'

De verhuurder van studentenkoten Xior zet zijn groeimotor aan. Het bedrijf tankte 54,7 miljoen euro bij institutionele beleggers, de derde kapitaalronde al dit jaar.

Xior is van alle gereglementeerde vastgoedgroepen (GVV’s) de gretigste gebruiker van de wetswijziging die sinds 2019 toelaat kapitaalverhogingen door te voeren zonder de bestaande aandeelhouders te laten deelnemen. In tegenstelling tot publieke kapitaalverhogingen met een voorkeurrecht voor de bestaande aandeelhouders kan zo’n private plaatsing razendsnel gebeuren en is ze doorgaans goedkoper voor het bedrijf. Bovendien maakt dat de weg vrij voor grote beleggers als verzekeraars en pensioenfondsen om meteen een groot pakket aandelen te verwerven, zonder de beurskoers te beïnvloeden.

De kleine belegger kan echter niet intekenen aan de gunstprijs voor de nieuwe stukken. Xior plaatste 1,09 miljoen aandelen tegen 50 euro per stuk, een korting van 3,3 procent tegenover de koers voor de operatie (rekening houdend met de afsplitsing van het dividendrecht).

Koersdruk

Vaak gaat een kapitaalverhoging gepaard met koersdruk op de korte termijn. Vrijdag viel Xior tot 3,3 procent terug. Partijen die de nieuwe aandelen kochten, kunnen immers meteen hun winst verzilveren. De private plaatsing doet het aantal aandelen 5,5 procent toenemen. Per jaar mag een GVV via die weg zijn kapitaal met maximaal 10 procent verhogen. Al benadrukt CEO Christian Teunissen dat hij de kleine belegger niet vergeet. ‘We zoeken een evenwicht. Vorig jaar deden we een kapitaalronde met voorkeurrecht. In de toekomst zullen we dat nog doen.’

Dit is een slimme zet om snel de financiële structuur te herbalanceren. Francesca Ferragina analist ING

Analisten juichen de operatie toe. ‘Dit is een slimme zet om snel de financiële structuur te herbalanceren’, zegt Francesca Ferragina van ING. ‘De schuldgraad was gestegen tot 52 procent door het intense overnameprogramma dit jaar. Xior gaf al 372 miljoen euro uit aan nieuwe panden, inclusief de kosten voor de oplevering. Deze operatie helpt het pad naar groei voort te zetten.’

De schuldgraad zakt naar 49 procent. Xior wil de schulden niet boven 55 procent van de portefeuillewaarde laten stijgen. In de afspraken met de banken ligt de limiet op 60 procent.

15.000 koten Xior wil tegen eind 2023 een portefeuille van 15.000 studentenkoten bezitten.

Xior zal eind dit jaar 10.500 studentenwoningen in bezit hebben en wil tegen eind 2023 naar 15.000 groeien. Het bedrijf onderhandelt over verschillende aankopen, waaronder een megaproject in Nederland dat tot de drie grootste in de portefeuille kan horen. In Gent kocht Xior twee te ontwikkelen gronden.

Nog geen vijfde land

De onderneming is actief in België, Nederland, Spanje en Portugal. Een vijfde land komt er voorlopig niet bij. ‘Door de coronacrisis moeten we voorzichtig investeren’, zegt Teunissen. ‘We leggen de nadruk op schaalvoordelen in de landen waar we actief zijn. In Gent komen er 160 koten bij. We moeten ons team daar niet voor uitbreiden. Dat komt ten goede aan de marges.’

Naar aanleiding van de kapitaalverhoging bevestigt Xior de prognoses. De operationele winst (EPRA) moet dit jaar 6,3 procent aandikken tot 1,70 euro per aandeel, het dividend met 4,6 procent tot 1,36 euro. Dat levert een brutorendement op van 2,7 procent.

Het aandeel noteert met een premie van 35 procent boven zijn intrinsieke waarde. Studentenhuisvesting is erg gewild als diversificatie bij investeerders en toont zich weerbaar in de coronacrisis, in tegenstelling tot winkels of kantoren. ING raadt aan het aandeel bij te houden. Kepler Cheuvreux verhoogde het koersdoel van 54 naar 57 euro met een koopadvies.