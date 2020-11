Kotmadam van de Brusselse beurs tankt bij via private plaatsing

Xior lanceerde met succes een kapitaalverhoging van 55 miljoen euro bij institutionele investeerders. Het is al de derde tankbeurt dit jaar voor de Brusselse kotmadam.

Xior lanceerde met succes een kapitaalverhoging van 1.093.611 nieuwe aandelen die via een versnelde private plaatsing tegen een uitgifteprijs van 50 euro per aandeel aan institutionele beleggers werden verkocht. Daarmee haalde de verhuurder van studentenwoningen 54,7 miljoen euro op.

Xior wil de netto-opbrengt, eventueel in combinatie met kredietfinanciering, te gebruiken om zijn investeringsprogramma en toekomstige groei te financieren. De geconsolideerde schuldgraad van het bedrijf bedroeg 53,62 procent op 30 september 2020.

De vastgoedvenootschap kondigde ook de verwerving aan in Gent van nog te ontwikkelen gronden met een totale investeringswaarde van ongeveer 16,5 miljoen euro. Met deze twee nieuwe projecten worden 160 studentenunits aan de portefeuille toegevoegd.



Xior bevestigde ook de eerder aangekondigde EPRA-winstprognoses (de winst uit de kernactiviteiten) van 1,70 euro per aandeel. Dat is een stijging van 6,3 procent ten opzichte van 2019. Het plant een brutodividend van 1,36 euro voor het volledige jaar 2020.