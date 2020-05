Kraanongeval op Orion-schip treft CFE

Een zwaar ongeval met een hijskraan zal de oplevering van het offshore installatieschip Orion van CFE aanzienlijk vertragen. Dat zal het bouw- en baggerbedrijf geld kosten.

Zaterdag is tijdens een test op een scheepswerf in het Duitse Rostock de kraan op de Orion afgebroken, waarbij ook het schip van 216,5 meter aanzienlijke schade heeft opgelopen. De Orion is nog in aanbouw door de Chinese groep Cosco. Het schip werd gebouwd op de Qidong-scheepswerf in China, maar vaarde daarna naar Duitsland om het uit te rusten met een Liebherr-superkraan met een hijsvermogen van 5.000 ton.

Kraan op de Orion breekt af

Tijdens een test met die kraan liep het mis. Naar het incident moet nog onderzoek gebeuren, maar wellicht brak de kraanhaak af tijdens het hijsen van 2.000 ton, een gewicht ver beneden het maximum. Er vielen enkele lichtgewonden.

De Orion is nog altijd eigendom van Cosco. Het is niet duidelijk in welke mate Cosco, de onderaannemer Liebherr of hun verzekeraars opdraaien voor het incident, maar de oplevering wordt minstens maanden uitgesteld. De Orion moet meehelpen bij de bouw van de grootste offshore windmolenparken, maar kan ook diensten bewijzen in de olie- en gasindustrie en bij de ontmanteling van offshore installaties. Het schip en zijn superkraan moesten de zwaarste monopijlers, jackets, windturbineonderdelen en -structuren in één keer kunnen vervoeren.

Oplevering uitgesteld

Voor DEME, de maritieme dochter van CFE ,is het ongeval een opdoffer. De Orion had normaal midden mei in de vaart moeten komen. 'De oplevering is minstens enkele maanden, en in het slechtste geval misschien een jaar uitgesteld', zegt Bart Cuypers, analist van KBC Securities.

'Dat betekent dat DEME elders in de markt capaciteit moet huren om de projecten voor de windmolenparken Moray East en Hornsea Two uit te voeren. Dat zal bovendien in eerste instantie aan een lagere efficiëntie gebeuren, want de Orion moest heel wat efficiëntiewinsten opleveren. Ten tweede zal CFE huur voor andere schepen moeten betalen. We veronderstellen wel dat DEME een deel van de huurkosten kan doorrekenen aan Cosco of Liebherr, maar het bedrag of de timing zal afhangen van het onderzoek dat geopend is.'