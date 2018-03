Kritisch rapport licht Arcadis voetje

Volgens ABN AMRO dreigt voor het ingenieursbedrijf een zware strop in Brazilië.

Volgens analist Philip Ngotho onderschatten beleggers het risicoprofiel van Arcadis. En dan vooral de risico's verbonden aan ALEN ofte Arcadis Logos Energia (ALEN), een Braziliaanse joint venture die centrales die vuilnis omzetten in methaangas bouwt en beheert.

'Sinds midden 2011 is Arcadis van plan de Braziliaanse energietak van de joint venture te verkopen. Dat is nog altijd niet gebeurd en intussen stapelen de verliezen zich op en waren flink wat kredieten nodig om de activiteiten te financieren. De kredieten zijn de facto gefinancierd door Arcadis , aangezien het voor 80 miljoen euro garanties verstrekt heeft voor die buitenbalansleningen. Daarbovenop verleende Arcadis een aandeelhouderslening van 27 miljoen aan ALEN.'

Ngotho acht de kans reëel dat Arcadis een afboeking zal moeten doen op ALEN. Arcadis noteert tegen 10,9 keer de bedrijfswinst, een korting van 3 procent tegenover de sectorgenoten. 'Gelet op het risicoprofiel van het aandeel denken we dat een veel grotere korting gerechtvaardigd is.'

Arcadis, dat in ons land de A11-snelweg bouwde en in Dubai de Burj Khalifa-wolkenkrabber liet verrijzen, ligt wel vaker in de vuurlinie bij kritische analisten.