Kroger wint met hamsterende Joe

Wall Street staat stevig in de min. Kroger ziet de omzet flink stijgen door hamsterende Amerikanen.

De beurzen in New York gaan fors lager. De Dow Jones verliest 2,8 procent, de S&P500 glijdt 3,1 procent uit en de Nasdaq levert 2,5 procent in.

De rode beurs komt nadat de Amerikaanse president Donald Trump heeft gewaarschuwd dat het voor de Amerikanen een 'pijnlijke twee weken' gaat worden. Het Witte Huis denkt dat het aantal doden in de VS zal uitkomen tussen 100.000 en 240.000 nu het virus zich door het land verspreidt.

Onze kracht zal op de proef gesteld worden, evenals onze volharding. Donald Trump Amerikaanse president

Deborah Birx, het hoofd van de coronataskforce van het Witte Huis, drukt de Amerikanen op het hart de voorschriften te blijven volgen. 'Er is geen magisch vaccin en er is geen therapie voor dit virus. Het gaat allemaal om het gedrag van mensen', zegt Birx. Zonder een fysieke afstand van 1,5 meter tussen mensen, kan het dodental volgens het Witte Huis oplopen tot 2,2 miljoen.

BanenverliesĀ

Daarnaast verwerkten beleggers het nieuws van de loonstrookjesverwerker ADP dat er 27.000 banen verloren gingen in maart. Een maand eerder steeg het aantal banen nog met 179.000. Maar toch is het cijfer nog niet zo slecht: economen rekenden op een banenverlies van 150.000. Vooral het aantal banen bij kleine bedrijven nam sterk af:

Voorts kwamen er nog cijfers naar buiten over de Amerikaanse industrie. De ISM-indicator, die het ondernemersvertrouwen meet, zakte met 1 punt naar 49,1 punten, terwijl economen uitgingen van een daling tot 44,5 punten. Het hoger dan verwachte cijfer is echter geen positief nieuws. Dat lijkt namelijk vooral het gevolg van de langere leveringstermijnen die een opwaarts effect hebben op de index, omdat dit normaal het gevolg is van een hogere vraag. Nu reflecteert het vooral de problemen in de aanvoerketens door de massale sluiting van fabrieken wereldwijd.

Kroger

Kroger laat in een persbericht weten dat het flink profiteert van de hamsterwoede van Joe Sixpack als gevolg van de coronacrisis. De Amerikaanse supermarktketen zag de vergelijkbare omzet in maart met 30 procent toenemen door een 'dramatisch hogere vraag halverwege de maand'. Het hamsteren zou wel iets minder zijn geworden in de laatste week van maart, omdat 'de consumenten zich aanpasten aan de nieuwe beperkingen van de overheid'.

Kroger verwacht dat de omzetgroei in het eerste kwartaal hoger zal uitkomen dan de vooropgestelde 2,3 procent. Voor 2020 voorziet het een winst per aandeel tussen 2,30 en 2,40 dollar. Verder meldt de supermarktgroep dat ze haar aandeleninkoopprogramma pauzeert tot eind april.