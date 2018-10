Kunt u stilaan koopjes doen?

Tal van Belgische aandelen kregen in korte tijd een dreun van enkele tientallen procenten. Stilaan ontstaan koopjes voor wie een paar jaren verder durft te kijken, stellen analisten. Maar kies vooral voor kwaliteit, niet voor verhalen die snel versleten kunnen raken.

De verkoopgolf op de beurzen heeft de voorbije weken een enorme ravage aangericht in veel portefeuilles. De Bel20-index bengelt 19,6 procent onder zijn hoogste peil van dit jaar, dat op 22 januari bereikt werd. Tal van aandelen deden het nog pakken slechter. Populaire, breed verspreide namen bij Belgische beleggers als Nyrstar, Greenyard, Econocom, Bpost of Bekaert speelden meer dan de helft van hun waarde kwijt.

Aan de basis van de tuimelperte ligt een cocktail van factoren: de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China, de chaotische brexitonderhandelingen, een wankele Italiaanse begroting, de centrale banken die hun beleid verstrakken, de vertraging in de groeilanden en de oplopende geopolitieke spanningen wegen op het sentiment. De bedrijfsleiders en consumenten worden voorzichtiger, waardoor ze minder investeren of kopen. In China zakt de autoverkoop al met dubbelcijferige percentages omdat de gemiddelde Chinees de gevolgen van de handelssancties vreest en de showroom niet langer binnenstapt.

Het doet veel beleggers denken dat het beste achter de rug is. Bedrijven die actief zijn in vooroplopende sectoren, zoals de uitzendsector, de chipmakers of het Amerikaanse Caterpillar dat met zijn zware machines een barometer vormt voor de grondstoffen- en bouwsector, waarschuwden recent voor magerder economische tijden.

Op de beurs wordt bijgevolg massaal op de verkoopknoppen gedrukt. Kleinere en middelgrote aandelen - waaronder dus zowat de hele Belgische beurs - zien nog meer af omdat in dat segment minder kopers actief zijn. De almacht van fondsen en trackers vergroot de impact nog. Wanneer een grote investeerder tot de verkoop van zo’n fonds of tracker in pakweg Europese smallcaps overgaat, moet de beheerder al de onderliggende aandelen dumpen. Of het nu gaat om bedrijven van de hoogste kwaliteit of risicovolle, met schulden beladen ondernemingen: alles gaat dan de deur uit.

Gouden zaken

Net daardoor kunnen langetermijnbeleggers soms gouden zaken doen. Want het is niet omdat de hele markt corrigeert dat alle bedrijven hun winstpotentieel over meerdere jaren aangetast zien. We stelden een tabel op met de 40 meest getroffen aandelen sinds de piek van januari. Sommige bedrijven gingen onderuit na een winstwaarschuwing, zoals de zinkgroep Nyrstar, die lijdt onder de neergang van de zinkprijs, historisch lage verwerkingstarieven en vooral torenhoge schulden. Door die zware erflast uit het verleden besloot de zakenbank Morgan Stanley deze week zelfs geen koersdoel voor Nyrstar meer te publiceren, omdat het winstpotentieel niet langer te berekenen valt en het niet uit te sluiten valt dat de koers terugvalt tot nul.

Waarschuwingen waren er onder meer ook bij de groente- en fruitreus Greenyard. Die kreeg te maken met een listeriabesmetting en de droogte die de oogst deels verwoestte. Econocom groeide wat te snel, en kampt met de weerbots nu de IT-groep weer naar een realistischer groeiritme overschakelt. Bekaert lijdt onder de felle concurrentie voor zaagdraad in China en de crisis in de autosector.

De ondernemingen die de zwaarste klappen kregen, torsen bijna allemaal veel schulden. Dat is niet toevallig, want een economische vertraging in combinatie met een hogere rente maakt van hen de grootste slachtoffers. Als hun winst daalt, wordt de afbetaling van schulden een pak moeilijker en blijft er minder over voor de aandeelhouders.

Picanol kan profiteren van een opkomende middenklasse. Iemand uit een sloppenwijk heeft vandaag amper 20 kledingstukken. Guy Sips analist KBC Securities

‘Wie op zoek is naar koopjes, kiest best voor bedrijven die tegen een stootje kunnen en een moeilijke periode kunnen overbruggen’, zegt Guy Sips van KBC Securities, specialist in kleine en middelgrote aandelen. ‘Ofwel kies je voor bedrijven met hoge en vrij stabiele cashflows, zoals de cinemagroep Kinepolis of de Nederlandse uitbater van fitnesscentra Basic Fit, ofwel voor bedrijven zonder schulden zoals de chipmaker Melexis. Als de beurs de rug weer recht, bieden die aandelen het meeste potentieel.’

Halfgeleiders

‘Vandaag wordt het kind met het badwater weggegooid’, gaat Sips verder. ‘Neem nu Melexis. Het bedrijf zit net in die twee sectoren die worden uitgespuwd: de auto’s en de halfgeleiders. Oké, de groei zal misschien enkele kwartalen wat lager liggen. Maar voor wie denkt op lange termijn, kan dit een koopgelegenheid zijn. Vandaag zitten gemiddeld voor 350 dollar halfgeleiders in een wagen. Bij een elektrische auto is dat 650 dollar. Een autonoom rijdende wagen is zeker goed voor 1.000 dollar aan chips. En dat terwijl de autoverkoop wereldwijd nog zal groeien door de opkomende middenklasse in de groeilanden. Melexis heeft geen schulden, een hoog en houdbaar dividendrendement, en geen eigen fabrieken, waardoor de vaste kosten laag blijven.’

‘Pas op: als de hele halfgeleidersector om de een of andere reden nog 10 à 20 procent zakt, zal Melexis onvermijdelijk mee zakken. Melexis vandaag aanraden lijkt daarom als plassen tegen de wind, en dan riskeer je nat te worden.’

‘Ook Picanol is volgens mij te ver teruggevallen’, zegt Sips. ‘Als je het belang in Tessenderlo en de cash er aftrekt, is het aandeel zelden zo goedkoop geweest. En dat terwijl de maker van weefgetouwen een van de zeldzame wereldleiders is op de Brusselse beurs, die bovendien nog in een groeimarkt zit. De middenklasse neemt toe in Azië en Latijns-Amerika. Een inwoner van een favela bezit gemiddeld 20 kledingstukken, iemand uit de middenklasse 200 stuks en een rijke man of vrouw meer dan 500. CEO Luc Tack grapt wel eens dat hij in dat opzicht een middenklasser is, getrouwd met een rijke vrouw. Wat ik wil zeggen: om meer kleren te maken, heb je meer weefgetouwen nodig.’

Andere Belgische favorieten van KBC Securities zijn onder meer de projectontwikkelaar VGP, de plantagegroep Sipef, de bioscoopuitbater Kinepolis en de textielmaker Sioen.

Bij ING staat de belangrijkste participatie van Picanol, de chemiegroep Tessenderlo, in de ‘top pick’-lijst voor de Benelux. ‘Ondanks technische problemen in zijn Noord-Franse fabriek en blijvende prijsdruk bij de dochter Akiolis (die dierlijke kadavers omzet tot producten als vetten en proteïnen voor dierenvoeding, biobrandstof of meststoffen, red.), wist Tessenderlo in het derde kwartaal in lijn met vorig jaar te presteren’, stelt analist Giel-Jan Triest. ‘Tessenderlo plant bovendien een forse winstversnelling in het laatste kwartaal.’

De enige andere Belg in de ING-favorietenlijst is Recticel, dat sinds de zomer een derde naar beneden donderde. De schuimrubberspecialist heeft een divisie die interieurs levert aan de autosector, en werd daardoor mee naar beneden getrokken. De tak staat te koop, en Recticel zal in het huidige klimaat moeilijker kopers vinden die een goede prijs op tafel willen leggen. Toch tekende de autoafdeling slechts voor 17 procent van de bedrijfswinst in de eerste jaarhelft.

Ook analist Patrick Casselman van BNP Paribas Fortis ziet koopgelegenheden. ‘Wie een horizon van 3 à 5 jaar heeft, kan echt koopjes doen. Bekaert is spotgoedkoop geworden. De winstmarge is door de vertraging in de autosector, de concurrentie in snijdraad voor zonnepanelen en de lage vraag bij de kabeldochter Bridon Ropes gezakt van 8 naar 5 procent. Bekaert neemt echter goede beslissingen, zoals de sluiting van onrendabele fabrieken. Op termijn zien we de marge weer naar 8 procent doorstomen.’

Sportjaar 2020

‘Ook Econocom staat hoog op onze toplijst’, zegt Casselman. ‘Het aandeel is sinds zijn top door drie gedeeld. En dat terwijl de tradingupdate van vorige week positief was. De IT-groep boekte een omzetgroei van 13 procent, en 6 procent zonder overnames mee te tellen. De koers ging na de cijfers 10 procent hoger, maar dat is er alweer af door de algemene beursmalaise. In het eerste halfjaar leed Econocom onder een pak uitzonderlijke factoren, zoals herstructureringskosten in zijn dienstendivisie en afboekingen voor enkele dubieuze klanten. Wij verwachten een winstherstel in het tweede halfjaar. Op korte termijn is de activiteit een beetje cyclisch, maar de digitalisering van bedrijven is een structurele groeitrend. In enkele jaren kan het aandeel verdubbelen, of het zelfs nog beter doen.’

Wij denken dat Elekta, de Zweedse partner van IBA, een overnamebod zou kunnen lanceren. Patrick Casselman, analist BNP Paribas Fortis

Casselman ziet ook waarde in Bpost. ‘Het postbedrijf biedt een dividendrendement van 10 procent, dat de komende jaren houdbaar is dankzij de gezonde balans. Bpost heeft wel wat werk aan de winkel om de activiteiten rendabeler te maken. Maar op korte termijn kan het dividend, dat in december al grotendeels wordt uitgekeerd, voor herstel zorgen.’

‘Op lange termijn tippen we ook op twee overnamekandidaten’, gaat Casselman verder. ‘De specialist in beeldservers EVS zag deze week zijn Canadese en cashrijke sectorgenoot Evertz in het kapitaal stappen. De koers was ver teruggevallen. 2019 wordt nog een mager jaar met weinig sportevenementen, maar in 2020 zien we heel wat klanten naar de nieuwste technologieën upgraden. De producten die EVS deze zomer lanceerde, moeten dan goed scoren. Voor wie twee jaar geduld heeft, is EVS een goede keuze. Intussen koopt het bedrijf eigen aandelen in, en biedt het een mooi dividend.’

‘IBA hoort tot dezelfde categorie: net als bij EVS zit de markt tijdelijk tegen, maar het bedrijf beschikt over een sterke balans om slechte tijden te overbruggen. De specialist in kankerbestrijding is niet goedkoop, want er is nog geen winst. Volgend jaar zien we de rendabiliteit herstellen. Wij denken dat Elekta, de Zweedse partner van IBA, een overnamebod zou kunnen lanceren. Elekta is sterk in traditionele radiotherapie en heeft nog geen protontherapie. Met IBA kunnen ze dat meteen oplossen.’

Strateeg Frank Vranken van Puilaetco Dewaay mikt onder meer op de banken. ‘De Europese banken zijn niet geliefd, zitten in weinig professionele portefeuilles en zijn naar extreem lage niveaus teruggevallen. BNP Paribas noteert tegen amper 0,64 keer zijn boekwaarde, ING aan 0,8 keer, en dat terwijl ze beide dividendrendementen opleveren van meer dan 6 procent.’

Al leerde de financiële crisis dat aan banken een wat hoger risicoplaatje hangt dan gemiddeld. ‘En zoals altijd: goedkoop staat niet gelijk aan een snelle heropleving van de koers’, waarschuwt Vranken. ‘Staar je ook niet blind op dividenden, zoals de halvering van de coupon bij de brouwer AB InBev aantoont.’