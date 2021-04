Kwartaalverlies Exmar ontlokt heftige koersreactie

De reactie op Exmars kwartaalrapport van donderdagavond is hevig. Analisten bespeuren nochtans positieve zaken en evoluties.

Exmar kreeg bij de opening van de beurs een dreun van meer dan 13 procent. Intussen is het verlies meer dan gehalveerd. Met 138.000 stukken omstreeks 10.15 uur is het handelsvolume dubbel zo groot als op een doorsnee beursdag.

De kwartaalcijfers van de gastankerrederij waren al bij al redelijk, rekening houdend met het feit dat de drijvende lng-fabriek Tango FLNG voorlopig geen inkomsten meer oplevert. De middelgrote lpg-tankers, die het zwaartepunt van de vloot uitmaken, presteren goed. Netto was er 2,2 miljoen dollar verlies.

De openingsdreun lijkt vooral te wijten aan de verkoop van enkele grote pakketten.

De openingsdreun lijkt vooral te wijten aan de verkoop van enkele grote pakketten.

Analisten zijn zeker niet uitgesproken negatief. ‘De eerstekwartaalresultaten van Exmar waren in lijn met de verwachtingen, zonder groot nieuws over de Tango FLNG (…) terwijl de arbitrage rond de FSRU nog loopt’, zegt Bart Cuypers van KBC Securities.

De FSRU, een drijvende hervergassingseenheid, is verhuurd aan de grondstoffentrader Gunvor. Dat bedrijf betaalt de maandelijkse huur, ook al is er momenteel geen opdracht voor de FSRU. Exmar heeft voor de FSRU echter een sale-and-lease-backovereenkomst afgesloten met het Chinese CSSE en daarover is Gunvor boos.

Cuypers wijst op het ‘goede resultaat’ - een bedrijfswinst van 7,7 miljoen dollar - van de scheepvaarttak. Het gebrek aan inkomsten van de Tango in combinatie met enkele resterende operationele uitgaven voor het tuig en de hoge schuldenlast zullen wel op de resultaten van 2021 wegen, en mogelijk ook nog op die van 2022 mocht er intussen geen tewerkstelling voor de drijvende lng-fabriek zijn gevonden, zegt hij. Cuypers handhaaft zijn ‘houden’-advies en koersdoel van 3,30 euro.

Stilaan in rustigere wateren

Ook Quirijn Mulder van ING is niet bepaald negatief over de kwartaalcijfers. Hij heeft het over een ‘redelijke start van het jaar’. De cijfers waren een fractie lager dan hij had verwacht, maar hij ziet ook positieve zaken, in het bijzonder de daling van de schulden en de beslissing van het management om de obligatie in Noorse kronen stilletjes aan te beginnen terugkopen.

Exmar is actief op zoek naar commerciële opportuniteiten voor de Tango FLNG. Dankzij de ‘korte maar ongetwijfeld goede prestatie in Argentinië’ liggen de kansen voor nieuwe tewerkstelling niet slecht, geeft de ING-analist te verstaan.