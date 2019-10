LVMH schiet hoger na verbluffende groeicijfers

De Franse multinational LVMH kwam woensdagavond met verbluffende resultaten voor de dag. LVMH is het imperium van Bernard Arnault. Met merken als Louis Vuitton, Christian Dior, Bulgari, Dom Pérignon, Veuve Clicquot en Givenchy is LVMH de onbetwiste wereldmarktleider in luxe.

Over het derde kwartaal legde LVMH opnieuw een omzetgroei van 17 procent voor. Organisch, dus zonder overnames, was er een indrukwekkende groei van 11 procent. Dat is nauwelijks minder dan de 12 procent over de eerste helft van 2018 en een stuk beter dan de door Bloomberg gepolste analisten verwachtten.