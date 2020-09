LVMH staakt overname Tiffany

In november was luxegroep LVMH akkoord om Tiffany over te nemen voor 135 dollar cash per aandeel. De voorbije maanden rezen er twijfels over deze deal. Het aandeel Tiffany dendert voorbeurs 11,34 procent lager. Tiffany laat al weten dat het LVMH voor de rechter in Delaware (VS) sleept om de overnamedeal alsnog af te dwingen.