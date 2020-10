LVMH ziet herstel

De mode-afdeling was de sterkhouder van de luxegroep.

LVMH komt donderdag zijn kwartaalupdate. De luxe-onderneming zag de omzet op organische basis zakken met 7 procent in het derde kwartaal. 'Daarmee laten we een duidelijke verbetering zien ten opzichte van het eerste halfjaar', zegt het bedrijf. De groep zegt bemoedigende signalen van herstel te hebben ontvangen in een aantal van de activiteiten in alle regio's. In de VS en China zou het herstel meer uitgesproken zijn dan in de andere regio's.

De sterkhouder was de mode-afdeling van het bedrijf dat de omzet met 12 procent zag toenemen dankzij een sterk herstel in het kwartaal. Volgens de luxeketen was dat het gevolg van buitengewone creativiteit op alle gebieden: 'van producten tot shows en klantenevenementen'.

Ook de alcoholtak deed het volgens LVMH goed, ondanks dat de omzet er daalde met 3 procent. 'Na een significante daling in de volumes in het tweede kwartaal zagen we bij de vraag naar champagne een verbetering in alle regio's. Ook de Hennessy cognac tekende een sterk herstel op in het derde kwartaal', klinkt het bij het bedrijf.

Tiffany

LVMH heeft het in zijn kwartaalrapport ook nog over de Amerikaanse juwelenketen Tiffany die het initieel zou overnemen, maar waar het uiteindelijk vanaf zag. Tiffany is namelijk daartegen in het verweer gegaan met als argument dat LVMH niet al zijn verplichtingen inzake de deal is nagekomen. Nu meldt LVMH nogmaals dat ze alle verplichtingen wel heeft volbracht. Want al 9 van de 10 mededingingsautoriteiten hebben ingestemd met de deal. En dus heeft Tiffany op dat vlak geen poot om op te staan.