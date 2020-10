‘La famiglia’, de smaakmaker van de Italiaanse beurs

Met de overname van de Milanese beurs door Euronext worden Italiaanse aandelen toegankelijker voor Belgische beleggers. Net als in België zijn families alomtegenwoordig in het aandeelhouderschap van de genoteerde bedrijven. Wat zijn de interessantere verhalen in Milaan?

Niet alleen geografisch, maar ook economisch bengelt Italië al jaren onderaan in Europese lijstjes. Recent scoort het land evenwel verbazend goed in de statistieken.

De Italiaanse rente bereikte vorige week een dieptepunt, waardoor ook Rome nu gratis geld ophaalt. Het renteverschil met Spaanse en andere Zuid-Europese overheidsobligaties is tot het laagste peil in twee jaar gezonken, een teken dat Italië een inhaalbeweging maakt.

De industriële productie stijgt al vier maanden op rij, en hoorde met een klim van 7,7 procent in augustus tot de sterkste acceleratoren van Europa. De Italianen houden bovendien hun geldbeugel open. De winkelverkopen stegen in augustus met 11,2 procent tegenover de maand voordien.

‘De combinatie van maatregelen om de werkgelegenheid op peil te houden en het wegvallen van coronarestricties werkten als magie’, zegt econoom Paolo Pizzoli van ING. Hij koppelt er meteen een waarschuwing aan. ‘Het stijgende aantal besmettingen kan op de groei in het vierde kwartaal wegen. Wij voorspellen een krimp van 10 procent van de Italiaanse economie dit jaar.’

‘Terwijl het nog te vroeg is om de economische fall-out van Covid-19 in te schatten, zijn wij optimistisch voor Italië’, zegt Jack Dempsey, fondsbeheerder voor Italiaanse aandelen bij Schroders. ‘Italië krijgt bijna een derde van het Europees herstelfonds van 750 miljard euro. Daarnaast is de politieke situatie stabieler geworden. Voor midden 2022 krijgen we wellicht geen verkiezingen. Ten slotte is de staat er wel arm, maar de bevolking rijk. De gezinsschulden horen bij de laagste in Europa.’

Voor de Belgische belegger komen Italiaanse aandelen dankzij de aansluiting bij Euronext meer in het vizier. Euronext is van plan zijn handelsplatform in Milaan in te voeren, waardoor de prijs kan dalen naar het peil van Brussel, Parijs, Amsterdam of Lissabon, waarvoor de tarieven al gelijk lopen. Als de makelaars die prijsdaling volgen, kan de handel in Italiaanse aandelen tot de helft goedkoper worden.

Een nadeel is dat Italië net als België en Frankrijk een transactiebelasting heft, zij het alleen bij aankoop en voor bedrijven met een beurswaarde boven 500 miljoen euro. Het tarief is met 0,1 procent een stuk goedkoper dan de 0,35 procent in België. U moet ze wel beide ophoesten.

Iconische merken

‘Italië telt veel bedrijven met wereldwijd iconische merken, die je niet zomaar kan repliceren’, zegt fondsbeheerder Randeep Somel van M&G Investments. ‘Denk aan Ferrari, Moncler, Campari of de voetbalclub Juventus met zijn merchandising. Die merken hebben een sterk groeipotentieel, zeker in Azië. Ze vormen een aanwinst voor elke landenportefeuille.’

60% Buiten de MIB40-index heeft 60 procent van de Italiaanse genoteerde bedrijven een familiale referentieaandeelhouder.

De Italiaanse referentie-index, de MIB40, noteert tegen 17 keer zijn winst veel goedkoper dan de koers-winstverhouding van 23 voor de FTSE World-wereldindex. Tegenover de Europese Stoxx600-index bedraagt de korting 20 procent. Gemeten tegenover de boekwaarde loopt de korting op tot 50 procent. Maar alle specialisten die we contacteerden raden af in een tracker te beleggen die de MIB40-index repliceert.

‘In de MIB40 zijn de banken en de nutsbedrijven oververtegenwoordigd’, argumenteert Alberto Chiandetti, die vanuit Milaan Fidelity’s Italiëfonds beheert. ‘Die sectoren zijn terecht goedkoop. De energiebedrijven moeten massaal investeren in de overgang naar hernieuwbare energie, wat de komende jaren op hun rendement zal wegen.

De banken werken in een omgeving van een blijvend lage rente, terwijl leningen een massaproduct zijn geworden met veel concurrentie. De banken mogen bovendien geen dividenden betalen of aandelen inkopen. De politiek van de Europese Centrale Bank is gunstig voor de obligatiehouders, maar desastreus voor de aandeelhouders van de banken.’

‘Met uitzondering van de banken en de nutsbedrijven, die van de binnenlandse economie afhangen, is beursgenoteerd Italië gericht op het buitenland. De bedrijven halen meer dan de helft van hun omzet buiten Italië.’

Als je onder het oppervlak van de index schraapt, is de Italiaanse beurs een van de rijkste in Europa voor interessante kleine en middelgrote aandelen. Ben Ritchie Hoofd Europese aandelen Aberdeen Standard Investments

‘Als je onder het oppervlak van de index schraapt, is de Italiaanse beurs een van de rijkste in Europa voor interessante kleine en middelgrote aandelen’, zegt Ben Ritchie, hoofd Europese aandelen van Aberdeen Standard Investments. ‘Dat maakt het een beurs om bij uitstek aan stockpicking te doen: je moet er de juiste namen uitkiezen. De bedrijven zijn het gewoon om in economische en politieke onzekerheid te werken, wat hen over de jaren heen weerbaar heeft gemaakt.’

Families als troef

Een van de kenmerken van de Italiaanse beurs is het vaak familiale aandeelhouderschap. In de MIB40 heeft ruim een op de drie bedrijven een familiale controleaandeelhouder. Buiten de index loopt dat op tot 60 procent. ‘Wij zien dat als een troef’, zegt Ritchie. ‘Als je je karretje aan de juiste families kan hangen die bewezen hebben op lange termijn aandeelhouderswaarde te creëren en de minderheidsaandeelhouders op gelijke voet behandelen, doe je vaak een goede zaak.’

Schermvullende weergave

‘De kleine en middelgrote familiebedrijven hanteren een strategie die hen door elke cyclus moet loodsen’, zegt Thomas Meier van Mainfirst Asset Management. ‘De meeste hebben robuuste balansen, een focus op niches met hoge winstmarges en geven veel uit aan onderzoek en ontwikkeling om hun marktposities te handhaven. Toch lijdt hun waardering onder het Italiaanse imago, terwijl ze het gros van de omzet en winst in het buitenland realiseren.’

‘Vooral consumentgerichte en industriële bedrijven zijn nog vaak gecontroleerd door familiedynastieën’, voegt fondsbeheerder Koen Bosquet van Degroof Petercam daaraan toe. ‘In die sectoren zitten de meest winstgevende businessmodellen, zoals ’s werelds uniekste superauto of aperitiefmerk (Campari, red.), maar ook sterke engineeringbedrijven die kunnen concurreren met de Duitse kwaliteit. Hun eigenaars hebben goede redenen om niet te verkopen.’

Met de superauto verwijst de beheerder naar Ferrari, met een winstmarge van 23 procent het meest winstgevende automerk ter wereld. Ferrari noteert op de beurs van Milaan en New York, maar is ook een belangrijke participatie van Exor. De holding van de familie Agnelli is een van de favorieten van Fidelity. ‘Een groot deel van de holding bestaat uit cyclische herstructureringsverhalen die waarde naar boven kunnen brengen, zoals CEO John Elkann de voorbije jaren heeft gedaan’, zegt Chiandetti.

‘De fusie tussen Fiat Chrysler en Peugeot maakt enorme synergievoordelen mogelijk. Er zijn ook plannen om de truckbouwer Iveco af te splitsen van de maker van landbouwmachines CNH. CNH is na het Amerikaanse John Deere de grootste speler ter wereld. Die markt van tractoren en landbouwmachines is een oligopolie met mooie marges. Er zijn bij CNH wat herstructureringen nodig, maar de onderwaardering van 30 à 40 procent tegenover John Deere is onterecht. Ten slotte staat de Amerikaanse herverzekeringsdochter Partner Re te koop. Een eerdere verkoop ging wegens corona niet door. De markt waardeert Partner Re tegen één keer de boekwaarde, maar het bedrijf zou bij een verkoop toch 1 à 1,3 keer de boekwaarde moeten opleveren.’

Andere bekende holdings zijn Italmobiliare van de familie Pesenti, Atlantia van de Benettons of CIR van De Benedetti’s. Bij die laatste probeerde de 85-jarige pater familias Carlo De Benedetti vorig jaar te verhinderen dat zijn kinderen de krantengroep Gedi aan Exor verkochten. ‘Media is macht’, zei de patriarch. Tevergeefs, want de Agnelli’s konden toch de hand leggen op de uitgever van onder meer La Republicca en La Stampa. De Benedetti had nog geprobeerd zijn drie kinderen via een vijandig bod uit het bestuur te zetten, maar hij ving bot. Daar heeft hij ervaring mee: in 1988 mislukte al zijn raid op de Generale Maatschappij van België.

Veel rijke Italiaanse families parkeren een deel van hun centen bij het beursgenoteerde Tamburi Investment Partners. Topman Giovanni Tamburi, de voormalige rechterhand van Carlo De Benedetti, beheert er ruim 3 miljard euro voor 150 families, maar ook voor duizenden kleine beleggers. De voorbije vijf jaar haalde Tamburi een gemiddeld rendement van 15 procent per jaar door te focussen op Italiaanse midcaps zoals het modehuis Moncler, de pompenmaker Interpump of ’s werelds grootste specialist in hoorapparaten Amplifon.

Die twee laatste zitten ook in de fondsen van Bart Daenekindt van KBC Asset Management. ‘Interpump is de wereldleider in pompsystemen. De toepassingen stijgen fors, bijvoorbeeld om metaal te snijden via water onder zeer hoge druk. Interpump levert daar de technologie voor.'

'Het familiebedrijf Amplifon is niet goedkoop, maar met 11.000 winkelpunten in vijf continenten heeft het een wereldwijd marktaandeel van 11 procent. De business groeit door de vergrijzing en is zeer weerbaar: een hoorapparaat kopen doe je niet zomaar via het internet. Voorts zitten onder meer de wereldspeler in fitnessapparaten Technogym, de maker van remsystemen Brembo en de Vespa-maker Piaggio in onze fondsen. In de luxesector hebben we een boontje voor het designhuis Brunello Cucinelli.’

Amplifon is ook een van de favorieten van Aberdeen. Ritchie raadt daarnaast Campari aan. ‘De drankenmaker heeft zich kunnen opwerken van een lokaal aperitiefmerk naar een mondiale speler, en dat zowel via interne groei als door overnames. Merken als Aperol, de whisky Wild Turkey of de likeur Grand Marnier veroveren de wereld.’

Recordati

Fidelity-beheerder Chiandetti raadt een portefeuille met meerdere thema’s aan. ‘Als defensief bedrijf is Recordati een goede keuze. De farmagroep heeft bewezen een mooie return op lange termijn te kunnen voorleggen en staat sterk in de groeiende markt van voorschriftvrije middelen. Wie op zoek is naar een stabiele langetermijngroei, kan terecht bij Diasorin, een specialist in medische diagnostiek met een beurswaarde van meer dan 10 miljard euro. De vraag naar snelle testapparatuur zal in het tijdperk tijdens en na corona nog stijgen.’

‘Via ERG kan je participeren in hernieuwbare energie, die door de Green Deal van Europa een stimulans krijgt. Met Piovan zit je in machines voor de plasticsindustrie. Plastic staat onder druk, maar Piovan produceert net de machines die organisch en gerecycleerd plastic kunnen sorteren en behandelen, een grote groeimarkt door de vergroeningsgolf.’

De vergroening is voor Somel van M&G de reden om voor Enel te kiezen. ‘Enel is een wereldwijde energiegigant die zijn portefeuille naar hernieuwbare opwekking stuurt. De groep zal profiteren van de klimaatdoeltellingen van Parijs en de stijgende prijs voor CO₂-emissierechten. De waardering is tegen 15 keer de winst redelijk, terwijl je een dividendrendement krijgt van 4,3 procent.’

Een sector waar beleggers Milaan doorgaans niet mee associëren, is technologie. Toch prijken veel hoogstaande techbedrijven op de Italiaanse koerslijst, vooral bij de small & midcaps. ‘Samen met industriële topbedrijven als Interpump of de filtermaker GVS krijgt technologie het grootste gewicht in ons Italiaans fonds’, zegt Schroders-beheerder Dempsey. ‘Italië is de thuishaven van enkele toptechnologiebedrijven zoals STMicrosystems, dat halfgeleiders toelevert aan bouwers van elektrische auto’s zoals Tesla.’

In Milaan noteren procentueel meer hightechbedrijven dan in Brussel. Onderschat de Italiaanse technologie niet. Bart Daenekindt Beheerder KBC Asset Management

‘In Milaan noteren procentueel meer hightechbedrijven dan in Brussel. Onderschat de Italiaanse technologie niet’, zegt ook KBC-beheerder Daenekindt. ‘We zitten in Nexi, een van Europa’s grootste verstrekkers van betalingsdiensten. Iedereen kent het Amerikaanse Paypal of het Nederlandse Adyen, maar Nexi heeft meer potentieel om te groeien omdat Italië nog achterop loopt in e-commerce.’

‘Via Reply speel je in op de digitalisering. Het bedrijf is een soort shop dat zijn klanten helpt in de hele digitale economische ketting. Het groeide vorig jaar 16 procent, het jaar voordien 14 procent.’

Bij Schroders en Mainfirst is Carel Industries de favoriet. ‘Dat familiebedrijf uit Padua is de marktleider in energie-efficiënte koelings- en vochtsystemen. Zelfs in deze recessietijden genereert Carel een winstmarge boven 15 procent’, zegt Mainfirst-beheerder Meier. ‘Het bedrijf ziet ruimte om zijn marges nog meer te verbeteren en wint marktaandeel in die duurzame sector.’