Labo van UBS spuwt koopadvies voor Orange Belgium uit

De Zwitserse zakenbank UBS trekt het advies voor Orange Belgium op naar 'kopen'. Uit een onderzoek bij 1.000 Belgische consumenten, blijkt dat Orange-klanten meer tevreden zijn met de prijzen en de diensten. Telenet gaat daarentegen een trapje lager.

Orange Belgium slaagt met brio in de tests die het zogeheten 'Evidence Lab' van UBS uitvoerde. Om andere analisten voor te zijn, probeert de zakenbank via andere kanalen dan een exechese van de officiële cijfers te weten te komen hoe een bedrijf er voor staat, en vooral hoe het de komende jaren zou kunnen presteren. Daartoe ondervroeg het 1.000 Belgische bellers. De analisten proberen daarmee te weten te komen of het sterke commerciële momentum van Orange kan voortduren. Sinds begin vorig jaar, trok Orange Belgium 86.000 extra klanten aan voor zijn telecombundels.

200.000 Love De Love-bundel die mobiel bellen, internet en digitale tv combineert, overschreed de kaap van 200.000 klanten.

'Orange Belgium kan al drie kwartalen op rij een dubbelcijferige groei in de tak voor particuliere klanten voorleggen. Wij denken dat dit zal blijven duren', stellen de analisten Nicolas Prys-Owen en Polo Tang. 'Orange-klanten willen hun merk meer bij anderen promoten dan klanten van andere merken. Bij ruim 90 procent is de prijs een doorslaggevende factor. Door de goedkopere formules die Orange aanbiedt, is het bedrijf goed geplaatst om marktaandeel in te pikken. De Love-bundel (digitale tv, internet en bellen, red.) heeft in het eerste kwartaal de kaap van 200.000 klanten overschreden, een stijging met 83 procent tegenover vorig jaar.'

Alleenstaande diensten

Door de lancering van alleenstaande diensten, zoals enkel internet, verwacht UBS dat Orange Belgium klanten zal bijwinnen. Daarnaast zal het bedrijf profiteren van de goedkopere toegang tot de kabel, schaalvoordelen en de besparing door nog slechts met één onderaannemer in zee te gaan voor de installaties. In 2018 woog de internet- en tv-tak nog voor 60 miljoen euro op de operationele cashflow. Naarmate er meer klanten bijkomen, verbetert dat cijfer. Dit jaar verwacht UBS nog een cashdrain van 45 miljoen euro, en 8 miljoen in 2021. De analisten vinden het daarom onterecht dat het aandeel de voorbije drie maanden 20 procentpunten slechter presteerde dan Proximus en het 28 procentpunten minder deed dan Telenet.

Wij verwachten vanaf 2020 een dividendgroei van 10 procent per jaar. analisten UBS Nicolas Prys-Owen en Polo Tang

UBS verwacht dat Orange Belgium zijn vrije cashflow kan verbeteren van 80 miljoen euro vorig jaar tot 105 miljoen euro in 2020. Dat zal toelaten een rianter dividend te betalen. 'Het bedrijf keert al sinds 2016 een stabiel dividend uit van een halve euro. Dat is minder dan de helft van de organische vrije cashflow', stellen de analisten. 'Met een schuldgraad van amper 0,9 keer de bedrijfswinst, kan de onderneming best wat meer naar de aandeelhouders laten vloeien. Wij verwachten vanaf 2020 een dividendgroei van 10 procent per jaar.'

Telenet omlaag