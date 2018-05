Lagere Franse dividendtaks eindelijk voelbaar

Na het invullen van de nodige formulieren kunnen klanten van de beleggersbank Binck sinds kort genieten van de verlaagde dividendtaks in Frankrijk. Andere banken werken ook aan een oplossing.

De Franse regering verlaagde eerder dit jaar de roerende voorheffing op dividenden naar 12,8 procent. Tot en met 2017 bedroeg die 30 procent. Al die tijd konden Belgische beleggers wel al de helft daarvan terugvorderen via speciale formulieren. Zo betaalden ze maar 15 procent belasting op hun dividenden uit Franse aandelen.

In principe zou Frankrijk het lagere tarief van 12,8 procent automatisch moeten toepassen. Maar dat is nog niet het geval. De uitvoeringsbesluiten zijn nog niet klaar, zeggen verscheidene banken.

Belgische beleggers bezitten relatief veel Franse aandelen, waaronder Engie en Total.

Alleen bij Binck kunnen de klanten al genieten van de belastingverlaging. ‘Met een ingevuld formulier 5000 komt u in aanmerking voor het gunstige belastingtarief op Franse dividenden’, zegt de bank op haar website. ‘U moet het formulier in drievoud invullen. Eén exemplaar is bestemd voor uw lokaal belastingkantoor, dat het formulier moet ondertekenen.’

Procedure

Ook andere banken werken aan een oplossing om de lagere taks toe te passen. ‘KBC zal vanaf eind mei een voorlopige procedure toepassen waarbij de klanten die een formulier hebben getekend van het verlaagde tarief kunnen genieten.’

Keytrade laat weten dat Euroclear, de instantie tussen de bank en de klant, bezig is met een procedure om het lagere tarief toe te passen. ‘Als we daarmee klaar zijn, kunnen we die gebruiken bij klanten die ervoor in aanmerking komen.’

Tot dusver waren de formulieren, die beleggers invulden om slechts 15 procent Franse dividendtaks te moeten betalen, maar één jaar geldig. Keytrade vernam echter dat de nieuwe formulieren drie jaar geldig zouden zijn. De bank wacht wel nog op officiële bevestiging.

Recupereren?

Intussen hebben sommige beleggers sinds begin 2018 wel te veel belastingen betaald op hun Franse dividenden. Hoe ze dat kunnen recupereren, is nog niet duidelijk.

Belgische beleggers bezitten relatief veel Franse aandelen, waaronder Engie en Total . Een belangrijke reden is dat die Franse bedrijven Belgische ondernemingen als Electrabel , de Generale Maatschappij en Petrofina hebben overgenomen. Ook de Belgische fiscus profiteert daarvan. De Franse belastingverlaging doet in België het belastbare dividend stijgen. De verlaagde dividendbelasting in Frankrijk neutraliseert slechts een deel van de Belgische verhoging.