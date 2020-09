Lagere energieprijzen knagen aan winst TINC

Infrastructuurinvesteerder TINC publiceert degelijke jaarresultaten, maar de coronacrisis nam toch een hapje uit de winst. Het dividend stijgt licht, zoals verwacht.

TINC participeert in bedrijven die zowel publieke als private infrastructuur realiseren en uitbaten. De portefeuille omvat windparken te land en ter zee, weginfrastructuur, zonne-energieparken maar ook sluizen, traminfrastructuur en zelfs een vakantiepark.

Over het boekjaar 2019/20, afgesloten op 30 juni, behaalde TINC een nettowinst van 17,8 miljoen euro behaald. Dat is zowat 12 procent minder dan over het voorgaande boekjaar.

De winstdaling is onrechtstreeks het gevolg van de coronacrisis. De prognoses van de elektriciteitsprijzen zijn aanzienlijk gedaald en dit had een impact op de belangen van TINC in wind- en zonne-energieparken. De lagere energieprijzen hebben ‘een nadelige invloed op de waardering en bijgevolg het niet-gerealiseerde resultaat van deze participaties’, luidt het in een persbericht.

Veerkracht

Volgens TINC toonden zijn participaties ‘overwegend een sterke operationele veerkracht’ tijdens de coronacrisis en bleven ze functioneren ‘zonder materiële onderbrekingen of problemen’. Bepaalde onderhoudswerkzaamheden werden wel uitgesteld en bouwwerkzaamheden liepen vertraging op. De lockdownmaatregelen hadden ook een tijdelijke impact op enkele bedrijven in portefeuille met een vraaggestuurd verdienmodel, zoals parkeergarages en vakantiehuizen.

Zoals vooropgesteld kunnen de aandeelhouders rekenen op een brutodividend van 0,51 euro per aandeel. Dat is 2 procent meer dan wat over het voorgaande boekjaar werd uitgekeerd (0,50 euro).

De netto-actiefwaarde van TINC is afgelopen boekjaar gestegen van 331,3 miljoen euro naar 445,7 miljoen euro, of van 12,15 naar 12,26 euro per aandeel. De geringere stijging per aandeel is een gevolg van de kapitaalverhoging die TINC in december 2019 doorvoerde, een operatie die 112,7 miljoen euro opbracht. Per 30 juni had TINC 103,3 miljoen euro in kas.

Investeringen

Tijdens het afgelopen boekjaar deed het bedrijf voor 107 miljoen euro aan nieuwe investeringstoezeggingen. TINC investeerde onder meer in sociale woningen in Ierland, het Nederlandse windpark Kroningswind, het Belgische data-opslagbedrijf Datacenter United en in snelle internettoegang in Nederland. TINC nam ook een belang van 19,2 procent in de snelweg A15 Maasvlakte-Vaanplein in Nederland en trok zijn belang in de Prinses Beatrixsluis op.