'Lagere taksen voor kleine aandelen zouden economie helpen'

Op spaarboekjes staat bijna 300 miljard euro en veel bedrijven zijn op zoek naar financiering, omdat ze sterk verzwakt zijn door de coronacrisis. De mobilisering van spaaroverschotten voor de relance van de Belgische economie is een uitdaging voor de komende maanden en was woensdag het onderwerp van een webinar van het Financieel Forum.

'Het is mogelijk tegen een minimale kostprijs particuliere spaargelden te activeren ten gunste van de Belgische economie', zei VFB-topman Ben Granjé op het webinar. Hij merkte op dat de handel in aandelen van Belgische bedrijven met een beurswaarde van minder dan 1 miljard euro in belangrijke mate afhankelijk is van particuliere beleggers. De VFB wil met fiscale stimuli beleggingen in kleinere aandelen aanmoedigen.