Lancering Chinese trackers bouwt spanning op rond beursgang Ant Group

Vier van de grootste fondshuizen van China lanceren trackers die miljoenen huis-tuin-en keukenbeleggers in contact brengen met snelgroeiende Chinese technologiebedrijven.

De lancering van de trackers was via een livestream te volgen. Dat zegt veel over de hype rond Chinese technologieaandelen.

Vier fondshuizen (HutaiPineBrigde, China Asset Management, E Fund Management en ICBC Crédit Suisse) lanceerden dinsdag een tracker of ETF die de Chinese Star 50-index volgt, zeg maar de Nasdaq100 van Shanghai.

125 euro instapdrempel De nieuwe trackers hebben een instapdrempel van slechts 1.000 yuan (125 euro).

De trackers mikken op de kleine Chinese belegger die nu moeilijk kan participeren in het succes van Chinese technologieaandelen. Om rechtstreeks de Star 50 te kopen, hebben beleggers minstens 500.000 yuan (60.000 euro) nodig op hun effectenrekening. De nieuwe trackers hebben een instapdrempel van slechts 1.000 yuan (125 euro). Naar verwachting zullen de trackers zo'n 20 miljard yuan (2,5 miljard euro) binnenrijven.

De lancering van de nieuwe ETF's gebeurt niet toevallig in de aanloop naar de fors gehypete beursgang van Ant Group. De financiële dienstverlener van Jack Ma's internetreus Alibaba wil met een beursgang 35 miljard dollar ophalen en zou daarmee tekenen voor de grootste beursintroductie ooit. De beursgang van Ant Group zou ten vroegste eind oktober plaatsvinden.

Particuliere beleggers zullen naar alle verwachting stevig jacht maken op de stukken. Bij recente beursintroducties van Chinese techbedrijven was de schijf die voorbehouden werd voor retailbeleggers soms duizenden keren overschreven. Instappen via ETF's is dan vaak the next best thing voor beleggers die geen stukken weten te bemachtigen.