Laureaten Beursrally gehuldigd

'Collega's bij de NMBS vragen me na mijn overwinning vaker om beurstips', vertelde de winnaar tijdens de awardceremonie aan De Tijd-hoofdredacteur Peter De Groote. 'Mijn voornaamste advies is een tracker kopen op de S&P500 en daar vervolgens afblijven', zei de Kempenaar. 'En naar de filmpjes van Warren Buffett en Charlie Munger kijken.'

Ook de andere laureaten werden in de bloemetjes gezet en sleepten een geldprijs van MeDirect in de wacht. Wouter Slegers uit Vosselaar won in het fondsenklassement. met een rendement van 22 procent via uitsluitend fondsbeleggingen. Karl Ceulemans, een student nanotechnologie uit Heverlee won in het studentenklassement met een rendement van 60 procent dankzij een stevige winst op Fastned.