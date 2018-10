Leaseplan annuleert beursgang

Maar de plannen gaan niet door. Leaseplan verwijst in een persbericht naar de slechte marktomstandigheden. De beurzen zitten de voorbije dagen in het verdomhoekje . De stijgende rente en de vrees voor een globale groeivertraging jagen beleggers op de kast.

De beursgang was bedoeld om de aandeelhouders een deel van hun belang te laten verzilveren. Leaseplan, met hoofdkwartier in Nederland, is in handen van een consortium geleid door de pensioenfondsenbeheerder PGGM waar ook TDR Capital, GIC, Abu Dhabi Investment Authority en Goldman Sachs deel van uitmaken.