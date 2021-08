Leasinvest beklinkt fusie met Extensa

De tweeling Extensa-Leasinvest

Extensa en Leasinvest zitten sinds de jaren 90 onder de paraplu van Ackermans & van Haaren (AvH). Bij de privatisering van de Nationale Investeringsmaatschappij (NIM) in 1994 erfde de Antwerpse holding AvH de kleine leasingmaatschappij Leasinvest. Dat bedrijf was weinig succesvol geweest in de leasing van vliegtuigen en had bij de verkoop als belangrijkste activa de oude passagiersterminal van Zaventem.

In 1998 kreeg Leasinvest de kans om de vastgoedspeler Extensa over te nemen. Extensa werd in 1910 als Extensions & Entreprises Anversoises opgericht door de families della Faille en van de Werve voor de ontwikkeling van enkele Antwerpse wijken, zoals Den Brandt en het Nachtegalenpark.

Om de overnameschulden terug te betalen bracht AvH Leasinvest samen met de vastgoedportefeuille van Extensa als Leasinvest Real Estate naar de beurs. Extensa ging apart voort als ontwikkelaar van gronden en vastgoed. Het bedrijf bezat aanvankelijk de helft van Tour & Taxis in Brussel, maar kon de site in 2015 volledig binnenhalen.