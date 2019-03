Lege beursschelp familie Saverys vertienvoudigt op twee dagen

Vrijdagavond laat verwisselde het laatste aandeel Hunter Maritime van eigenaar voor 9,35 dollar, dinsdagavond laat bedroeg de beurskoers 95 euro. Woensdag werd het aandeel niet verhandeld omdat de beursuitbater extra informatie eiste over de hyperkinetische handel in het aandeel. Hunter Maritime zei dat het zou meewerken.

Pro memorie: De Saverysen hadden op Wall Street een blanco cheque van 150 miljoen euro gekregen door een lege beursschelp naar de beurs te brengen. De bedoeling was om opportunistisch naar koopjes te zoeken in een scheepvaartsector die nog altijd in een cyclisch dal zit. De tarieven bij sommige reders om hun materiaal te gebruiken, zijn in veel gevallen onvoldoende om op het einde van het jaar break-even te draaien.