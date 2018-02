Lege kas vergroot kans op kapitaalverhoging bij TINC

De investeringsmaatschappij TINC heeft zwaar in de portefeuille getast voor een belang in de beheerder van woonzorgresidenties Réseau Eqso. Om nieuwe investeringen te doen, is een kapitaalverhoging een piste.

TINC (voluit The INfrastructure Company) legde deze week 34 miljoen euro op tafel om samen met het niet-genoteerde investeringsfonds DG Infra de meerderheid te verwerven in het vastgoed van Réseau Eqso. Dat bedrijf omvat een netwerk van 24 residenties in Wallonië, Brussel en Frankrijk om levenslang woonzorg verstrekken aan mentaal hulpbehoevenden. Daarnaast verwerft TINC ook een minderheidsbelang in de zorgactiviteit die Réseau Eqso verstrekt.

Voor de investeerder in infrastructuur gaat het om een nieuwe activiteit. Tot nu werden de 16 vorige investeringen ondergebracht in drie takken: publiek-private infrastructuurprojecten zoals wegen of sluizen, energie zoals windmolenparken, of 'reële activa' zoals parkeergarages. ‘Wij vermoeden dat woonzorg een vierde tak kan worden in de groep’, stelt analist Thijs Hoste van Degroof Petercam.

Grote investering

Voor TINC gaat het om een grote investering. Réseau Eqso maakt meteen bijna 15 procent van de portefeuille uit. Aangezien de kas bij TINC al leeg was, leende het bedrijf 60 miljoen euro bij de banken. Dat geld dient ook om verbintenissen bij andere projecten na te komen. TINC hanteert echter als strategie om structureel schuldenvrij te blijven. Het bedrijf positioneert zichzelf bij beleggers immers als een investering die weinig afhankelijk is van de rentemarkt, en schulden zorgen ervoor dat je aan de renteperikelen onderhevig wordt.

‘Daarom sluiten wij een nieuwe kapitaalverhoging niet uit’, zegt Hoste. Het zou al de tweede zijn in korte tijd. In december 2016 haalde TINC 77 miljoen euro op. Bestaande aandeelhouders konden per twee aandelen intekenen op één nieuw tegen 11,25 euro per stuk. Bij de beursgang in mei 2015 verzamelde TINC 110 miljoen euro tegen 11 euro per aandeel. Bij TINC kregen we geen gehoor over de toekomstige financiering.

De goede voorspelbaarheid van kosten en inkomsten zorgt voor een attractief en duurzaam dividend. thijs hoste analist degroof petercam

Hoste is positief over het aandeel. Hij raadt aan de stukken op te bouwen, met een koersdoel van 13,60 euro. ‘De holding is goed gediversifieerd, en weinig risicovol. Zowel de kosten als de inkomsten zijn op lange termijn goed voorspelbaar, dankzij langetermjincontracten en projecten in een sterk wettelijk geregeld kader. De vrije cashflows zijn grotendeels gegarandeerd, waardoor TINC weinig correlatie vertoont met andere financiële activa als aandelen of obligaties. De goede voorspelbaarheid zorgt ook voor een attractief en duurzaam dividend.’