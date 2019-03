Levi Strauss derde hoger op eerste beursdag

Op de dag dat Levi Strauss naar de beurs terugkeert, was de spijkerbroek nooit minder belangrijk voor de jeansfabrikant.

Het verhaal van een oud merk dat erin slaagt zichzelf heruit te vinden ging er op Wall Street in als zoete koek. Het resultaat was iets dat we niet vaak zien: bankiers bleken te pessimistisch over de prijs waartegen ze aandelen verkocht zouden krijgen. Ze mikten op 14 à 16 dollar per stuk, maar de interesse was groot genoeg om 623 miljoen dollar binnen te harken dankzij een intekenprijs van 17 dollar. De vraag was tien keer groter dan het aanbod.

De eerste koers van het aandeel lag nog boven 17 dollar. Tegen de openingskoers van 22,20 dollar was Levi Strauss 8,6 miljard dollar waard. Dat is meer dan 20 keer de nettowinst van 285 miljoen dollar van 2018.

Voor de gelegenheid had de New York Stock Exchange een uitzondering gemaakt op zijn dresscode. ‘Kom alstublieft in jeans,’ was de boodschap.

Heruitvinden

Ongeveer anderhalve eeuw geleden begon een ingeweken Duitser broeken te versterken met klinknagels voor de arbeiders in de goudmijnen van Californië. De populariteit van jeansbroeken, vooral bij mannen, mondde in 2018 uit in een jaaromzet van 5,6 miljard dollar.

Ruim 1 miljard daarvan kwam van kledij voor boven de gordel, vooral hemden en truien. Die zijn bijna goed voor een derde van de inkomsten. Die heel recente trend genereert het gros van de groei. Bijna tegelijk vermindert het belang van de mannelijke klanten. In 2016, 2017 en 2018 zakte de categorie ‘mannenproducten’ van 76 naar 72 en naar 69 procent.

Daarbij komt dat CEO Chip Bergh in de afgelopen jaren het aantal werknemers terugdrong en de schulden verlaagde. Die schulden hadden verre afstammelingen van Levi Strauss op de balans van het bedrijf geladen om het in 1985 van de beurs te plukken en in de jaren nadien een hoop familieleden uit te kopen.

Schuld- en renteaflossingen beperken de mogelijkheden van een bedrijf. In het boekjaar dat eindigde op 25 november 2018 was de schuld gezakt naar 1,1 miljard dollar. Net voor het aantreden van de nieuwe topman - eind 2010 - was dat nog 1,9 miljard.

Revival

Om de gloriejaren van net voor de eeuwwisseling te evenaren moet de omzet nog eens met 1,5 miljard dollar stijgen. Volgens Bergh moet die komen van de gemiddelde klant, die volgens hem niet langer een 47-jarige man is, maar een 32-jarige man of vrouw. Zij dagen op zomerfestivals op in een witte T-shirt met een groot rood logo op hun borst. Als het even kan, verkoopt Levi's hen ook graag een bijpassende spijkerbroek.