Ligt Greenyard op schema?

Analisten verwachten dat het groentebedrijf zijn eigen prognoses zal halen.

Dinsdag komt Greenyard om 7.45 uur met zijn resultaten over het eerste halfjaar van zijn gebroken boekjaar. In september gaf het bedrijf aan dat de brutobedrijfswinst in de eerste jaarhelft uit zou komen op 55 miljoen euro tegenover 47,6 miljoen vorig jaar. Daarnaast verhoogde de onderneming de jaarprognose voor de brutobedrijfswinst van 100 à 105 miljoen naar 106 à 110 miljoen euro.

Het belangrijkste is wat ze doen met hun prognoses. Fernand de Boer Analist bij Degroof Petercam

Analist Fernand de Boer van Degroof Petercam denkt dat die vooruitzichten haalbaar zijn. 'Het belangrijkste is wat ze doen met hun prognoses en of ze die weer voort verhogen. Het is belangrijk dat ze kunnen laten zien dat ze vooruitgang blijven boeken. Maar ook als het wat tegenvalt is er nog geen man overboord, want ze hoeven pas eind 2021 aan de afspraken met de banken te voldoen. Daarbij is de wereld veranderd en zijn er nu veel meer bedrijven die ruimere kredietvoorwaarden genieten.'

Corona-effect

'Overigens heeft Greenyard voordeel bij de coronacrisis', zegt de Boer. 'Door corona is de verkoop van verse groenten in de supermarkten gestegen. Alleen zie je natuurlijk wel dat ze bij de diepvriesgroenten een negatief effect voelen omdat ze daar ook aan restaurants verkopen. Dat is wel vervelend omdat ze bij de diepvriesgroenten nog iets meer marge behalen.'