Lockdowns en afwaardering drukken winst Floridienne

Floridiennes dochterbedrijf Biobest zet hommels in voor bestuiving in de landbouw.

De sterkhouder in Flordiennes eerste halfjaar was de divisie Life Sciences, waartoe het Kempische hommelbedrijf Biobest behoort. De tak feestvoeding leed onder de wekenlange sluiting van de horeca en het verlies van enkele zalmmarkten.

De gediversifieerde groep Floridienne heeft er een redelijk eerste halfjaar op zitten waarin ze vrij goed weerstand bood aan de coronapandemie. Toch liet die duidelijke sporen na. De verkoop van feestvoeding - de divisie Gourmet Food - aan de horeca stond op een lager pitje, al werd dat deels goedgemaakt door een hogere verkoop in de grootdistributie. Corona was ook voelbaar in de divisie Life Sciences, onder meer bij Biobest, het Vlaamse bedrijf dat zich toelegt op biologische bestrijding in de landbouw. Biobest verkocht wel meer, maar kon door logistieke problemen niet ten volle voldoen aan de vraag.

Floridienne realiseerde in het eerste halfjaar een omzet van 174,1 miljoen euro. Dat is 6,5 procent minder dan een jaar eerder. De daling is vooral te wijten aan het verlies van enkele markten voor gerookte zalm in de tak Gourmet Food. De omzet van die divisie kwam 19 procent lager uit. De tak Chemicals zag de omzet met 2 procent dalen, wat vooral een gevolg is van de zwakkere Turkse lira. De enige groeier was de divisie Life Sciences. Die zag de omzet met 6 procent groeien en is nu de grootste tak.

De brutobedrijfswinst (ebitda) bleef bijna stabiel op 16,5 miljoen euro. Ook hier speelt Life Sciences de hoofdrol door het gros van de winst (15,6 miljoen euro) aan te leveren.

IKA

De nettowinst van 2,1 miljoen euro ligt 1,5 miljoen onder het niveau van een jaar eerder. Floridienne zag de afschrijvingen toenemen door investeringen in dochterbedrijven.

De groep boekt ook een waardeverlies van 1,2 miljoen euro op de goodwill van IKA (Innovative Kunststoffaufbereitung). Floridienne verwierf in 2002 een meerderheidsbelang in dat Duitse bedrijf en dreef dat stelselmatig op naar 100 procent in 2016. Begin september liet Floridienne weten dat het IKA van de hand had gedaan. De overnemer is 'een groep industrie-experts en professionele investeerders' onder leiding van Invest Equity. De deal moet nog worden goedgekeurd door de mededingingsautoriteiten.