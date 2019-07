Londense beurs springt op datatrein met monsterovername

De beurs van Londen bevestigde vrijdagavond dat ze Refinitiv, een Amerikaanse specialist in analyse van financiële data, wil overnemen voor 27 miljard dollar (24 miljard euro). Beleggers reageerden erg positief, want de beursgenoteerde beursuitbater steeg maandag met 15 procent. Ze liggen blijkbaar niet wakker van de 12 miljard schuld van Refinitiv.

'De London Stock Exchange (LSE) probeert de data-activiteit te vergroten en de afhankelijkheid van de inkomsten uit aandelenhandel - nu 20 procent - voort te verminderen', zegt Anil Akbar, analist bij de Nederlandse zakenbank NIBC. 'De inkomsten uit trading zijn supervolatiel en staan onder druk. De deal vergroot de diversificatie en maakt van LSE een dataspeler die vergelijkbaar is met Bloomberg en FactSet.'

Amerikaanse concurrenten

Ook Albert Ploegh van ING vindt het overnamebod logisch. 'De klanten die handelen in aandelen en degenen die data kopen zijn vaak dezelfde. Data zijn een stabielere inkomstenbron en de ervaring leert dat het mogelijk is elk jaar de prijzen te verhogen.'

Refinitiv is onder meer bekend van de Eikon-terminals voor financiële data en van andere diensten die in de financiële sector meer dan 40.000 professionele klanten hebben. Het is ook eigenaar van handelsplatformen als Tradeweb, FXAll en Matching.