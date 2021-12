Lotus Bakeries strikt nog geen plaatsje in Bel20

De Brusselse sterrenkorf blijft qua samenstelling nog zeker tot maart ongewijzigd. Nyrstar en Bone Therapeutics verliezen wel hun plaats in de small cap-index.

Lotus Bakeries krijgt nog geen zitje in de Brusselse sterrenkorf. Analisten speculeerden over een mogelijke toetreding van de koekjesproducent nadat de familie Boone in augustus een groot pakket aandelen verkocht aan internationale investeerders. Het doel van die verkoop was onder meer om de omloopsnelheid van het aandeel - een criterium om opgenomen te worden in de sterindex - te verhogen.

Bij de kwartaalreview blijkt dat de Bel20 nog zeker tot maart ongewijzigd blijft. Dan volgt de jaarlijkse review van de index waarbij volgens een woordvoerder van de beursuitbater 'meer factoren in rekening worden genomen' dan bij kwartaalreviews. Het is dus niet duidelijk of Lotus op vandaag over de benodigde omloopsnelheid (de verhouding van het aantal verhandelde tot het totaal aantal beschikbare aandelen, red.) van 35 procent beschikt.

Met een beurskapitalisatie van 4,4 miljard euro is Lotus in ieder geval ruim groot genoeg om toe te treden. Lotus Bakeries zou meteen een stevige middenmoter zijn die groter is dan zes van de huidige Bel20'ers: Melexis, Galapagos, Cofinimmo, Befimmo, Telenet en Aedifica. 'Maar om bij een kwartaalreview in aanmerking te komen zou een nieuwkomer meteen in de bovenste tabelhelft moeten komen op vlak van verhandelbare beurswaarde', zegt Euronext. 'En dat is hier dus niet het geval'. In maart bij de jaarlijkse review van de index is dat criterium niet van tel en kan Lotus Bakeries dus wel in aanmerking komen ongeacht de positie die het qua grootte zou innemen.

In de Bel Small zijn wel twee wijzingingen. Zinksmelter Nyrstar en biotechbedrijf Bone Therapeutics verliezen hun zitje omdat hun beurswaarde, op basis van de drempelberekening in de regels van Euronext, niet langer groot genoeg is.