'Lotus beleeft beursgang 2.0'

Lotus beleeft zijn slechtste beursdag ooit nadat de aandeelhoudersfamilie Boone maandag tegen een forse korting verkocht heeft. 'Al is deze operatie alleen maar positief en een laatste horde naar een Bel20-ticket', klinkt het bij betrokkenen.

Lotus Bakeries moest dinsdag bij de opening van de handel 9 procent inleveren. Het populaire koekjesaandeel beleeft daarmee de slechtste beursdag in zijn geschiedenis. De tik volgt op een private plaatsing waarbij de aandeelhoudersfamilie Boone in recordsnelheid een blok van 65.303 aandelen verkocht aan grote beleggers, goed voor 8 procent van het kapitaal. De familie casht met de operatie 326 miljoen euro.

De plaatsing komt na een roadshow waarbij Lotus in vijf weken 120 internationale investeerders ontmoette. Onder meer de fondsenreuzen Fidelity, T.Rowe Price, Axa en Threadneedle tekenden in op de operatie. 'Zij waren tijdens de roadshow verbaasd dat er een consumentenbedrijf bestond van 5 miljard euro beurswaarde dat nog niet op hun radar stond', zegt een betrokkene bij de operatie. De voorbije drie decennia was Lotus uitsluitend in handen van de familie en de kleine Belgische belegger.

De tik op de beurs volgt na de forse korting waarmee de familie Boone de aandelen verkocht. De prijs per aandeel lag op 5.000 euro, goed voor een stevige korting van 11 procent op de slotkoers van maandag. 'Maar dat ligt geenszins aan de vraag naar de stukken', zegt een betrokken bookrunner. 'Hoe groter het verkochte blok, hoe groter de korting doorgaans.'

De koers van Lotus was dit jaar al meer dan de helft gestegen en ging pas in juli voor het eerst boven 5.000 euro (zie grafiek). 'Met zo'n forse koersstijging is het niet ongebruikelijk dat grote spelers een wat grotere korting vragen', klinkt het. Ook kleine beleggers zien duidelijk een koopkans. Na een uur handel dinsdag waren de verliezen al gehalveerd en noteerde Lotus nog met 4,3 procent verlies.

51% free float De private plaatsing die de aandeelhoudersfamilie Boone maandag organiseerde, verhoogt het aantal vrij verhandelbare Lotus-aandelen tot 51 procent.

Voor de familie was de plaatsing een slimme manier om in één klap de aandeelhoudersbasis fors te verbreden. Mocht ze de aandelen aan normale volumes op de beurs verkocht hebben, zou dat ongeveer 250 dagen, of meer dan een kalenderjaar, geduurd hebben. Het aantal aandelen in vrije omloop, de zogenaamde free float, verhoogt door de verkoop van 43 naar 51 procent.

Bel20

Voorheen lag het handelsvolume op minder dan 1 miljoen euro per dag. Door de verhandelbaarheid te verhogen kan Lotus Bakeries in aanmerking komen voor een zitje in de Bel20. De koekjesproducent is nu al groter dan zes leden van de index. De eerst volgende review van de sterrenkorf staat in december gepland. Als Lotus erin slaagt tegen dan een zogenaamde 'velocity', een verhouding van het handelsvolume ten opzichte van de beurswaarde, van 35 procent te halen, kan het toetreden tot de sterindex. Die verhouding lag voor de plaatsing op 25 procent.