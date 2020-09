Luc Tack koopt in ijltempo aandelen Tessenderlo op

Na de publicatie van beter dan verwachte resultaten vorige donderdag heeft Luc Tack al voor 13 miljoen euro aandelen Tessenderlo bijgekocht. Dat brengt de teller dit jaar op 49 miljoen.

Luc Tack heeft dinsdag via zijn vehikel Verbrugge (een onderdeel van Picanol) 325.000 aandelen Tessenderlo gekocht tegen 31 euro per stuk. Dat is goed voor een bedrag van 10 miljoen euro. Vrijdag vond ook zo'n stevige transactie buitenbeurs plaats. Toen kocht Tack 100.000 aandelen tegen 30 euro, goed voor 3 miljoen euro.

Tack had maandenlang geen transactie gedaan in de verplichte 'stille periode' in de aanloop naar de resultaten van de chemiegroep. Vorige donderdag kwam Tessenderlo met beter dan verwachte resultaten op de proppen, met dank aan de gelatinetak. Het aandeel is sindsdien al 13 procent gestegen.

Controle

Picanol - voor 94 procent in handen van Tack - verwierf eind 2013 een initieel belang van 27,5 procent in Tessenderlo. Sindsdien trekt Tack het belang stelselmatig op door de cashflow van Picanol, een producent van weefmachines, in bulkaankopen van aandelen Tessenderlo te recycleren.

Dit jaar kocht Tack al 1,9 miljoen aandelen voor een totaalbedrag van 49,3 miljoen euro. Tegen dit tempo is hij op weg om het aankoopbedrag van vorig jaar (62,9 miljoen) te overstijgen.