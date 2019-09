Luchtvaartaandelen slaan munt uit bankroet

Het bankroet van Thomas Cook vermindert de overcapaciteit in de Europese luchtvaartsector. Aandelen als Ryanair en Easyjet spinnen er goed garen uit.

De handel in aandelen van Thomas Cook is maandag opgeschort op vraag van het bedrijf en als gevolg van het bankroet. In de obligaties van Thomas Cook is er wel handel. De koers van een obligatie die afloopt in 2023 en waaraan een coupon kleeft van 3,875 procent, zakt met liefst 70 procent tot 3,78 procent van de nominale waarde (zie grafiek). Bij de uitgifte hadden de obligaties een omvang van 400 miljoen euro.

De aandelen van TUI , een grote concurrent van Thomas Cook, stijgen in Londen met 7 procent. De een zijn dood, is de andere zijn brood, lijken beleggers te redeneren. Net als Thomas Cook, is TUI actief in pakketreizen. De vraag naar pakketreizen staat onder druk. Steeds meer toeristen stellen zelf online hun reis samen.

Overcapaciteit

Ook de luchtvaartmaatschappijen Ryanair en Easyjet gaan bij opening elk zo'n 2,5 procent hoger. In Amsterdam wint Air France-KLM 1 procent. Het bankroet van Thomas Cook vermindert de overcapaciteit in Europa. Easyjet was ook begonnen met het aanbieden van pakketreizen.