Luxempart, onbekend maakt onbemind

City Dox is een gemengd project van Atenor langs het kanaal. De projectontwikkelaar heeft een gewicht van 2,5 procent in de portefeuille van Luxempart.

De Luxemburgse holding Luxempart noteert 35 procent onder de intrinsieke waarde. Niet terecht, zegt Degroof Petercam.

Degroof Petercam schenkt maandag aandacht aan de Luxemburgse holding in de afdeling 'Commissioned Research'. Dat is een nieuwe activiteit waarbij de broker betaald wordt door het bedrijf om een rapport te maken. De broker geeft geen adviezen en koersdoel, maar wel een waarderingsvork. En die ligt tussen 69 en 84 euro per aandeel. Op de beurs van Luxemburg tikt het aandeel maandag 60 euro aan. De broker schat de waarde van de holding dus 15 à 40 procent hoger in.

Degroof Petercam past bij zijn waardering een korting toe van 15 procent, tegenover de huidige korting van circa 35 procent. 'De door ons gehanteerde korting van 15 procent is dan nog zeer conservatief in vergelijking met sectorgenoten zoals Sofina en Brederode.' Sofina en Brederode zijn de enige twee gediversifieerde holdings in het Degroof-universum die de voorbije tien jaar een hoger rendement behaalden dan Luxempart. 'Luxempart zag de intrinsieke waarde de voorbije tien jaar met gemiddeld 12,2 procent per jaar stijgen', klinkt het in het 21 pagina's tellend rapport.

1,8 miljard portefeuille Luxempart Luxempart bezit een portefeuille van 1,8 miljard euro, verdeeld over genoteerde bedrijven (18%), private equity (63%) en fondsen (19%).

Luxempart bezit een portefeuille van 1,8 miljard euro, verdeeld over genoteerde bedrijven (18%), private equity (63%) en fondsen (19%). Belangrijke beleggingen zijn Foyer, de grootste Luxemburgse verzekeraar (27 % van intrinsieke waarde), de Duitse onlinedierenwinkel Zooplus (4%) en de Belgische projectontwikkelaar Atenor (2,5%). 'De samenstelling van de portefeuille is eigenlijk vrij vergelijkbaar met die van Sofina en Brederode', klinkt het bij het beurshuis.

De vraag is nu wanneer de holding even succesvol kan zijn op de beurs. Daarvoor moet Luxempart nog stappen zetten in zijn financiële communicatie. 'Luxempart geeft te weinig informatie over de niet-genoteerde bedrijven. Over de Duitse bedrijven ESG (software) of Stoll (industrie) vind je bijna geen financiële data terug. En in het jaarverslag speelt Luxempart veel te weinig Foyer uit, volgens ons het kroonjuweel van de holding.' De broker raadt Luxempart aan om op een vergelijkbare manier te communiceren als Sofina of Gimv.