Lyft leidt golf van technieuwkomers naar de beurs

Met de gehypete beursintroductie (IPO) van taxi-app Lyft morgen is de recordjacht geopend. Of het een topjaar voor Amerikaanse IPO’s wordt, hangt af van een reeks techsterren.

De succesvolle beursintroductie van Levi Strauss op de New York Stock Exchange (NYSE) vorige week was een geslaagde algemene repetitie. Het kledingbedrijf knalde meteen een derde hoger op zijn eerste beursdag en noteert nog altijd ruim boven zijn introductieprijs.

Nu begint het echte werk. Met Lyft maakt een eerste van een kudde ‘unicorns’ – private startups met een waardering van minstens 1 miljard dollar – dit jaar zijn debuut op de Amerikaanse beurzen.

Beleggers kunnen hun enthousiasme nauwelijks temperen. De oorspronkelijke prijsvork van 62 tot 68 dollar per aandeel Lyft werd vandaag als gevolg van de grote vraag opgetrokken naar 70 tot 72 dollar. Tegen die laatste prijs is Lyft ruim 24 miljard dollar waard. Niet slecht voor een bedrijf dat vorig jaar 911 miljoen dollar verlies boekte op een omzet van 2,16 miljard dollar. Die andere taxi-app – Uber – komt in april naar de beurs.

Jaarrecord

Beide rivalen vormen slechts de voorhoede van wat een stampede aan Amerikaanse IPO’s moet worden in 2019. In totaal hebben ruim 300 Amerikaanse bedrijven plannen om naar de beurs te trekken, leert nieuwsbureau Bloomberg. Daaronder nog grote namen als Pinterest, Airbnb en Slack. De hoeveelheid vers geld die ze zullen ophalen kan volgens schattingen oplopen tot 80 of zelfs 100 miljard dollar. Dat zou een jaarrecord zijn.

De markt is onvoldoende kritisch voor Lyft. Rett Wallace Triton Research

Of het zover komt, hangt vooral af van hoelang het ‘window’ voor IPO’s openblijft en hoe diep beleggers in de buidel tasten. Dat venster met zicht op gunstige marktomstandigheden ging in najaar 2018 plots dicht toen de beurzen aan hun hellevaart begonnen. Dankzij het beursherstel sinds de jaarstart staat het venster weer wagenwijd open, al is in de verte een onweersdreiging zichtbaar nu de wereldeconomie hapert. Het venster kan dus snel weer dichtklappen, vandaar de huidige rush richting beurs.

Succes

Ook het succes van de eerste IPO’s bepaalt hoelang het feest zal duren. Het gaat hier over het succes voor nieuwe beleggers, die hopen op de typische koersstijging van 10 tot 15 procent op de eerste beursdag. Deze gebruikelijke definitie van een succesvolle IPO – die beleggers doet uitkijken naar meer IPO’s en zo het venster openhoudt – is niet hetzelfde als een IPO die enkel succesvol is voor de oorspronkelijke investeerders, benadrukt Rett Wallace, die tech-IPO’s analyseert bij Triton Research. Investeerders die hun aandelen duur weten te verkopen in een IPO die snel weer inzakt, ondermijnen de beleggersappetijt voor nieuwe IPO’s.

Zal de markt het volume aan IPO's kunnen absorberen? Kathleen Smith Renaissance Capital

Als Lyft zo’n barometer is voor het IPO-seizoen, is er reden tot ongerustheid. Sommige analisten hebben vragen bij de forse waardering. ‘De markt is onvoldoende kritisch voor Lyft’, waarschuwt Wallace. Hij struikelt over Lyfts onwil om duidelijke cijfers te geven, waardoor het onmogelijk is een correcte waardering te maken. ‘Lyft heeft geen wiskundig onderbouwd antwoord op de vraag hoe het zijn enorme verliezen zal terugdringen. Anders houd je dat toch niet geheim?’

Triton scoort Lyft onder het gemiddelde van IPO’s in dezelfde sector, wat zich doorgaans vertaalt in een ondermaatse beursprestatie. Dat staat een flukse start niet in de weg, zoals Snap in 2017 bewees door de eerste dag 44 procent hoger te gaan. Intussen noteert het socialemediabedrijf 37 procent onder de introductieprijs.

Verlieslatend

Kathleen Smith van Renaissance Capital, een IPO-onderzoeksbureau dat ook een tracker (beursgenoteerd beleggingsinstrument) met Amerikaanse IPO’s lanceerde, heeft het eveneens lastig om het prijskaartje van Lyft te verantwoorden. ‘Bedrijven als Lyft die zwaar verlieslatend zijn op het moment van hun beursgang, blijken typisch geen fijne belegging te zijn’, zegt Smith, die het woord ‘hype’ in de mond neemt. Ook Uber torst zware verliezen: in het vorige kwartaal alleen al 842 miljoen dollar.

Het enorme aanbod aan IPO’s dreigt bovendien druk op de prijzen te zetten, aldus Smith. ‘Zal de markt dat volume kunnen absorberen? Een fondsbeheerder kan niet zomaar elke tech-IPO kopen, want dan stijgt zijn blootstelling aan de sector. Beleggers kunnen dus kieskeurig zijn, wat de prijs eerder zal drukken.’ Des te meer omdat grote beleggers die passief indexen schaduwen almaar belangrijker zijn, en zij beleggen volgens Smith niet meteen in IPO’s.

