Lyft terug onder IPO-prijs

Lyft is tot nu toe enkel in Noord-Amerika te gebruiken, maar het bedrijf heeft grootse plannen. Op dit moment spendeert de taxi-app veel geld aan subsidies die gaan naar chauffeurs en passagiers om het platform van de grond te krijgen. Hierdoor is het bedrijf nog wel verlieslatend. Vorig jaar dook Lyft voor 911 miljoen dollar in het rood. Maar volgens John Zimmer en Logan Green, de oprichters van het bedrijf, zijn zware investeringen nodig om marktaandeel op te bouwen.