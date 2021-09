Lynx-partner Interactive Brokers maakt cryptohandel mogelijk

Wederom keert een financieel zwaargewicht zijn kar over cryptomunten. De Amerikaanse broker wil op termijn ook cryptohandel in België aanbieden.

Het beleggingsplatform Interactive Brokers kondigde het in juni al aan, maar vanaf dinsdag kunnen Amerikaanse klanten ook echt in cryptomunten handelen. In het aanbod zitten in eerste instantie vier digimunten: bitcoin, ethereum, bitcoin cash en litecoin.

'Individuele en institutionele beleggers zoeken in toenemende mate blootstelling aan digitale munten om hun financiële doelen te behalen', zegt CEO Milan Galik.

De essentie Amerikaanse klanten van Interactive Brokers kunnen handelen in cryptomunten.

Almaar meer grote beleggingsplatforms bieden cryptohandel aan.

Financiële zwaargewichten wijzigen hun mening over cryptomunten.

Interactive Brokers wil op termijn ook voor Europese (en dus ook Belgische) klanten cryptohandel mogelijk maken.

Opvallend is dat de broker veel lagere transactiekosten aanrekent voor de cryptohandel dan de concurrentie. Wie voor 1.000 dollar cryptomunten koopt, is 1,80 dollar kwijt, terwijl eenzelfde verhandeling op de cryptobeurs Coinbase 20 dollar kost.

Van belang voor de cryptowereld is vooral dat de broker toetreedt tot de groeiende lijst financiële zwaargewichten die hun visie op cryptomunten hebben aangepast en de handel erin mogelijk maakten. De voorzitter van het bedrijf, Thomas Peterffy, had eerder kritiek op de volatiliteit van de bitcoin.

JPMorgan

Een ander zwaargewicht dat eerder flink draaide, was de CEO van JPMorgan. Jamie Dimon noemde de bitcoin in 2017 nog een 'zwendel'. Hij zei toen zelfs dat hij een medewerker terstond zou ontslaan als die zou worden betrapt op handel in bitcoins. 'Om twee redenen: het is tegen onze huisregels en hij of zij is dom. Beide zijn gevaarlijk', zei de topman. Maar uiteindelijk ging ook hij overstag, want JPMorgan begon dit jaar met het aanbieden van fondsen die blootstelling geven aan de cryptomunten.

Opvallend is dat de broker veel lagere transactiekosten aanrekent voor de cryptohandel dan de concurrentie.

De zet van Interactive Brokers heeft een bescheiden impact op de cryptovaluta. De bitcoin klimt 2,9 procent tot 45.814 dollar en de ethereum wint 3,3 procent tot 3.325 dollar. Dat zijn voor de cryptomarkten relatief kleine prijsbewegingen. Interactive Brokers wint voorbeurs 0,4 procent.