MDxHealth start jaar met 50 procent omzetgroei

Het diagnosticabedrijf heeft zich in het eerste kwartaal herpakt na een zeer teleurstellend 2017.

De omzet van het Belgische MDxHealth steeg tijdens de eerste drie maanden 50 procent tot 9,7 miljoen euro. De inkomsten uit de verkoop van diagnosetesten (exclusief eenmalige vergoedingen van partners voor het gebruik van de MDx-technologie) steeg zelfs met 60 procent tot 7,9 miljoen euro.

De groeicijfers zijn een opsteker voor de Nederlandse topman Jan Groen. Vorig jaar moest hij tot twee keer toe opbiechten dat de ambities die hij naar voor had geschoven, te hoog gegrepen waren. Uiteindelijk steeg de recurrente omzet (uit de verkoop van producten) in 2017 met amper 13 procent, een wereld van verschil met de oorspronkelijke doelstelling van 75 procent groei.

Geen straffe taal

Voor dit jaar waagt het management zich nog niet aan straffe uitspraken. 'De omzet (uit producten) zal sneller groeien dan vorig jaar', klinkt het zeer voorzichtig.

MDxHealth is gespecialiseerd in de diagnose van prostaatkanker en heeft met ConfirmMDx en SelectMDx twee diagnosetesten die nog in volle groei zijn.

Onlangs bijvoorbeeld werd SelectMDx opgenomen in de richtlijnen van de European Association of Urology, de Europese vereniging van urologen. Daardoor wordt de test voortaan beschouwd als standaard bij het opsporen van prostaatkanker. ConfirmMDx had eerder al die status gekregen in de VS.

Verlies dikt aan

Ondanks de snelle groei, blijft het bedrijf verlieslatend. Het nettoverlies dikte 15 procent aan tot 6,7 miljoen euro. MDxHealth investeerd namelijk verder in de uitbouw van een verkoopteam en in de ontwikkeling van nieuwe diagnosetesten.

Het bedrijf heeft de ambitie om een dominante speler te worden in de wereld van de urologie en werkt bijvoorbeeld ook aan testen om blaas- en nierkanker op te sporen.