MDxHealth tankt 36 miljoen euro

De Amerikaans-Belgische specialist in diagnostica voor urologische kankers MDxHealth heeft via een kapitaalverhoging 36 miljoen euro opgehaald.

De nieuwe aandelen werden via een private plaatsing verkocht aan nieuwe en bestaande Amerikaanse en Europese investeerders. De nieuwe aandelen werden uitgegeven tegen 3,60 euro per aandeel. Dat is een korting van zowat 10 procent tegenover de slotkoers van woensdag (4,03 euro).