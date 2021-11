MDxHealth tegen korting van 11 procent naar Nasdaq

MDxHealth is erin geslaagd om 3,75 miljoen American Depositary Shares (of ADS) te verkopen tegen 12 dollar (10,38 euro) per stuk. Daarmee haalt de diagnosticagroep 45 miljoen dollar op, voor kosten.

De Amerikaanse beurskoers van MdxHealth zal wat verwarrend overkomen want één ADS heeft betrekking op tien aandelen. Omgerekend werden de aandelen dus verkocht aan 1,1038 euro. Dat is een korting van 11 procent op de slotkoers van woensdag op Euronext Brussel (1,17 euro).

Wegens de beursgang in Wall Street werd de handel op Euronext Brussel donderdag opgeschort. De handel wordt in Brussel om 15.30 uur hervat.

MDxHealth zal vanaf vandaag via de ADS ook op Nasdaq noteren onder de ticker MDXH. Piper Sanderl, Oppenheimer & Co, BTIG en KBC Securities begeleiden de operatie.

Terugbetaling SelectMDx

De beurscarrière op Nasdaq zal op korte termijn vooral bepaald worden door nieuws over een terugbetaling van SelectMDx door Medicare. SelectMDx maakt op basis van een urinestaal uit of iemand prostaatkanker heeft.

Medicare is de ziekteverzekeraar van de overheid voor hoofdzakelijk gepensioneerde Amerikanen. Hoe belangrijk die terugbetaling door Medicare op de belangrijke Amerikaanse markt wel is, illustreerde het jaarverslag van MDxHealth over 2020. De test ConfirmMDx, die sinds 2018 door Medicare terugbetaald wordt, tekende in 2020 voor liefst 94 procent van de recurrente inkomsten van de Luiks-Californische groep.