Main Street juicht, Wall Street baalt

Een te stérk jobrapport blijft beleggers in New York zorgen baren.

Beleggers op Wall Street blijven uit hun hum door het té sterke jobrapport van vrijdag . Wat goed is voor Main Street, is niet per se goed nieuws voor Wall Street.

Eén van de opvallendste dalers in de Dow is Apple . De iPhone-producent gaat 2,5 procent lager naar 199,13 dollar. Rosenblatt Securities is met gevoel voor understatement gesteld niet de invloedrijkste naam op Wall Street. Maar het beurshuis zette het aandeel Apple maandag op 'verkopen' en is daarmee de vijfde die dat aandurft. Volgens persbureau Bloomberg is het minstens twee decennia geleden dat zoveel beurshuizen aanraadden om Apple te verkopen, ook al blijven de koopadviezen met 23 ruim in de meerderheid.